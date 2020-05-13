SÜPER LİG

Yeni Aslan çok farklı

Transferde yerli futbolculara öncelik veren Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre, Mert Hakan ve Erdoğan ile anlaştı. Kiralık oyunculardan ise sadece Lemina ve Onyekuru için girişim olacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş

Galatasaray yeniden başlaması beklenen Süper Lig için hazırlıklarına son sürat devam ederken bir yandan da yeni sezon için transfer planları yapılıyor. Teknik heyet, yeni sezon için transfer planlamasını tamamlarken, bu sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen futbolcular için de kararını verdi. Transferde yerli futbolculara öncelik veren Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı. Ayrıca Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bitecek Oğulcan Çağlayan ile Sparta Prag ile kontratı sona erecek olan Semih Kaya ile de anlaşma sağlandı. Galatasaray’ın yeni sezonda, bu yılki görüntüsünden çok farklı olması bekleniyor. Çünkü yapılan hamlelere kadroda büyük revizyon yaşanacak ve daha mücadeleci bir Galatasaray sahada olacak. Sarı-kırmızılı takımda kiralık futbolculardan ise sadece ikisinin yeniden Galatasaray forması giymesi için kulüpleriyle masaya oturulacak. Sarı-kırmızılılar, mario Lemina ve Henry Onyekuru için girişimlerde bulunacak.


  • Savaşmaya hazırız
  • Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina yaptığı paylaşımda şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını söyledi. 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara, “Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz, yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi” diye seslendi.

  • Oynama kararı kriz çıkardı

  • Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran’da yeniden başlatma kararını yadırgadığını söyledi. Galatasaray yönetim kurulu ise Divan Başkanı’nın bu açıklaması üzerine, kulüp hakkında görüş bildirme yetkisinin sadece yönetim kurulunun sorumluğunda olduğunu açıkladı.


Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe’de bir çalışanda daha koronavirüs çıktı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi;"Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."Fenerbahçe&#39;de futbolcuların sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde çalışmaları havadan görüntülendi pic.twitter.com/HnMj9BDfm6&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Mayıs 2020 Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi📽📌Teknik heyet maske taktı📌Dörderli gruplar halinde çalışıldı📌Sosyal mesafeye uyuldu📌Farklı soyunma odalarını tercih edildi pic.twitter.com/PM6ObfWZoX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Mayıs 2020

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