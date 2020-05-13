Yeni Aslan çok farklı

Galatasaray yeniden başlaması beklenen Süper Lig için hazırlıklarına son sürat devam ederken bir yandan da yeni sezon için transfer planları yapılıyor. Teknik heyet, yeni sezon için transfer planlamasını tamamlarken, bu sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı takımda forma giyen futbolcular için de kararını verdi. Transferde yerli futbolculara öncelik veren Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı. Ayrıca Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bitecek Oğulcan Çağlayan ile Sparta Prag ile kontratı sona erecek olan Semih Kaya ile de anlaşma sağlandı. Galatasaray’ın yeni sezonda, bu yılki görüntüsünden çok farklı olması bekleniyor. Çünkü yapılan hamlelere kadroda büyük revizyon yaşanacak ve daha mücadeleci bir Galatasaray sahada olacak. Sarı-kırmızılı takımda kiralık futbolculardan ise sadece ikisinin yeniden Galatasaray forması giymesi için kulüpleriyle masaya oturulacak. Sarı-kırmızılılar, mario Lemina ve Henry Onyekuru için girişimlerde bulunacak.

Savaşmaya hazırız

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina yaptığı paylaşımda şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını söyledi. 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara, “Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz, yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi” diye seslendi.

Oynama kararı kriz çıkardı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran’da yeniden başlatma kararını yadırgadığını söyledi. Galatasaray yönetim kurulu ise Divan Başkanı’nın bu açıklaması üzerine, kulüp hakkında görüş bildirme yetkisinin sadece yönetim kurulunun sorumluğunda olduğunu açıkladı.



