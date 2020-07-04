Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.
Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.
Gençlerbirliği'nde 4 eksik
Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.
Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan
Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kaldığı müsabakada son 5 dakikada yediği 2 golle Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda küme düşme korkusu yaşamak istemiyor.
Puan tablosunda 28 puanla averajla 15. sırada bulunan Malatya temsilcisi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet hedefliyor. Son 12 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ikinci galibiyetini almak istiyor. Karaman yönetiminde 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 de beraberlik alabildi. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı düzelen defans oyuncusu Hadebe’nin oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.
Yeni Malatyaspor-
Süper Lig Cemil Usta Sezonu
🗓 30. Hafta Karşılaşması
🆚️ Gençlerbirliği
📆 04.07.2020
🕒 18:30
👤 Abdulkadir Bitigen
🏟 Malatya Stadyumu
📲 #YMSvGB pic.twitter.com/Qg0WTzYp0x
Süper Lig Cemil Usta Sezonu
Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?
- Yeni Malatya Stadı'nda bugün saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Kjartansson, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio (Sefa), Stancu.
Yorum