SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA, İHA, Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.

Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

Gençlerbirliği'nde 4 eksik

Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.

Yeni Malatyaspor'da hedef 3 puan

Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kaldığı müsabakada son 5 dakikada yediği 2 golle Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda küme düşme korkusu yaşamak istemiyor.

Puan tablosunda 28 puanla averajla 15. sırada bulunan Malatya temsilcisi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçına galibiyet hedefliyor. Son 12 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde ikinci galibiyetini almak istiyor. Karaman yönetiminde 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 de beraberlik alabildi. Yeni Malatyaspor’da sakatlığı düzelen defans oyuncusu Hadebe’nin oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği bildirildi.

Yeni Malatyaspor-


Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta?

  • Yeni Malatya Stadı'nda bugün saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'leri

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Kjartansson, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Zargo, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Candeias, Ayite, Sio (Sefa), Stancu.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray antrenmanında duygu dolu anlar: Y...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.