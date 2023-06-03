Yuvaya döndü zirveye taşıdı

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, başarılarla dolu geçen futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlükte de iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Futbolcu olarak Galatasaray, Inter, Beşiktaş ve Başakşehir formalarını giyen Buruk, özellikle sarı-kırmızılı forma altında birçok önemli başarı yaşadı. Yeşil sahalarda top koşturduğu dönemde Galatasaray'da 15 ve Beşiktaş'ta bir olmak üzere toplam 16 kupayı havaya kaldıran Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de 3 kupa kazandı. Teknik direktör olarak ilk kupasını Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanarak elde eden Buruk, Süper Lig'de de ilk şampiyonluğuna Başakşehir ile ulaştı. Okan Buruk, baskının yüksek olduğu ve şampiyonluk dışındaki herhangi bir sonucun başarı sayılmadığı Galatasaray'da da Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde de rüşdünü ispat etti.













Teknik direktör olarak yuvaya döndü





Okan Buruk, 11 yaşında futbolcu adayı olarak geçtiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısından bu kez teknik direktör olarak girdi. Buruk, futbolculuğu döneminde büyük zaferler kazandığı takımının başına zor bir dönemde geçti. Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek, geçen sezon 13. olan takımı, Buruk'a emanet etti. Teknik direktör olarak "Dört Büyükler" dışındaki Akhisar Belediyespor ve Başakşehir ile kazandığı kupalarla dikkati çeken Buruk, tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Galatasaray'ı ayağa kaldırarak şampiyonluğa taşıdı.





Rekorları kırdı tarihe geçti





Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı. Ligde 12 ile 25. haftalar arsındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu. Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kezle üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.













11 yaşında Florya'daydı





Okan Buruk, Galatasaray'ın altyapısına 11 yaşında girdi. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Buruk, A takımda ilk formasını 18 yaşındayken 1991-1992 sezonunun son haftasındaki Bakırköyspor müsabakasıyla giydi. Sonraki sezon 15 Süper Lig maçına çıkan Buruk, Trabzonspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Şubat 1993'te ayağı kırılan Buruk, tam bir yıl sonra sahalara döndü. Zor zamanlar geçirmesine rağmen futbola dönen Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin değişmez oyuncularından oldu. 2000-2001 sezonuna kadar Galatasaray'da Türk futbol tarihinin en önemli başarılarını yaşayan Buruk, birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, birer Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.





2001'de İtalya'nın yolunu tuttu





OkanBuruk, 2001-02 sezonunda İtalyan takımı Inter'e transfer oldu. İtalya'da 3 sezonda 42 maçta forma giyen Buruk, 2004'te Beşiktaş'a geçti ve 1 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı. 2006'da 1 ay Galatasaray'a dönen ve 1 lig şampiyonluğu gören Buruk, 2008-10 arasını Başakşehir'de geçirdi. Buruk, 2010'da futbolculuk kariyerini noktaladı.





Ligde en çok şampiyonluk yaşayan isim





Okan Buruk, Süper Lig'de oyuncu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı. Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı. Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı şampiyonluğa taşıyan ilk Türk teknik adam olma başarısı gösterdi. Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.







































