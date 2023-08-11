Zaniolo Avrupa'da paylaşılamıyor

Niocolo Zaniolo'ya hem ülkesinden hem de İngiltere'den teklifler geldi. Ayrıca Rus ekiplerinden Zenit de Zaniolo için teklifte bulundu.





İtalyan ekibi Juventus'un, 35 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncu için 22 milyon euroluk ilk teklifi kabul görmedi. Galatasaray, 30 milyon euroya inerken; Juventus, bonus maddeleriyle 27 milyon euroya çıktı. Torino ekibi ayrıca sonraki satıştan pay da teklif etti.





İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da Zaniolo için devreye girdi. İngiliz ekibi, İtalyan yıldızı transfer listesinin en üstüne yazdı. Aston Villa'nın satın alma opsiyonlu, 3 milyon euroluk kiralama teklifi Galatasaray cephesinde kabul görmedi. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Tottenham da Zaniolo'nun durumuyla yakından ilgileniyor.























