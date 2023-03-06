|
Reklam
Reklam
Spor

Zaniolo hızlı başladı

Galatasaray'ın ara transferde 15 milyon euro karşılığı transfer ettiği Nicolo Zaniolo, kısa süre içerisinde kalitesini gösterdi. İtalyan yıldız, 2 hazırlık maçında 60 dakika süre alıp; 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:18 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zaniolo'nun İstanbulspor maçındaki gol sevinci

Zaniolo'nun İstanbulspor maçındaki gol sevinci

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan isimler sarı-kırmızılı forma altında kendisini buluyor. Bu kervana son katılan son isim ise ara tranfserde Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo oldu.


İtalyan ekibinde bu sezon 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Galatasaray'da ayağının tozuyla Roma'daki istatistiğini 60 dakikada yakaladı. Sarı-kırmızılı takımla 2 hazırlık maçına çıkan Zaniolo, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Alanyaspor maçının son 10 dakikasında oyuna dahil olan 23 yaşınadki yıldız şık bir gol attı. İstanbulspor maçının da ikinci yarısına oyuna giren Zaniolo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Florya'nın havası yarıyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sezon arkadaşlık rüzgarları esiyor. Başka takımlarda problem yaşayan yıldızlar burada kendisini buluyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan ve PSG'de sıkıntılı günler geçiren Mauro Icardi de Galatasaray'da kendisini geldi. Eski takımında sorunlar yaşayan Arjantinli yıldız, 12 lig maçında 9 gol attı ve 6 asist yaptı. Icardi'den sonra Zaniolo da Florya'nın havasından yararlananlar arasına girdi.





#Nicolo Zaniolo
#Galatasaray
#Icardi
1 saat önce
default-profile-img
Zaniolo hızlı başladı
ÖZET | Inter-Lecce: 2-0
Ürküten görüntüler: Depremden sonra ortaya çıktı kimse nedenini bilmiyor
Bakan Kasapoğlu: GSB burs ve öğrenim kredisi hesaplara aktarıldı
Tarihi anlaşma sonrası BAE'den Türkiye açıklaması
İnşaatın istinat duvarı yanındaki evin bahçesiyle birlikte çöktü: Vatandaşlar sokağa döküldü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.