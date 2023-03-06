Zaniolo hızlı başladı

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan isimler sarı-kırmızılı forma altında kendisini buluyor. Bu kervana son katılan son isim ise ara tranfserde Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo oldu.





İtalyan ekibinde bu sezon 17 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Galatasaray'da ayağının tozuyla Roma'daki istatistiğini 60 dakikada yakaladı. Sarı-kırmızılı takımla 2 hazırlık maçına çıkan Zaniolo, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Alanyaspor maçının son 10 dakikasında oyuna dahil olan 23 yaşınadki yıldız şık bir gol attı. İstanbulspor maçının da ikinci yarısına oyuna giren Zaniolo, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





Florya'nın havası yarıyor





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sezon arkadaşlık rüzgarları esiyor. Başka takımlarda problem yaşayan yıldızlar burada kendisini buluyor. Yaz transfer döneminde takıma katılan ve PSG'de sıkıntılı günler geçiren Mauro Icardi de Galatasaray'da kendisini geldi. Eski takımında sorunlar yaşayan Arjantinli yıldız, 12 lig maçında 9 gol attı ve 6 asist yaptı. Icardi'den sonra Zaniolo da Florya'nın havasından yararlananlar arasına girdi.















