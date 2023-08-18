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Spor

Zaniolo'nun opsiyonu 30 maç

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

Umut Yılmaz
09:36 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Zaniolo'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Zaniolo'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeni takımına katıldı.


İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. İtalyan yıldızın satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro. Bu opsiyonun devreye girmesi için genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.


Aston Villa satın alma opsiyonunu kullanırsa ilk planda bu transfer (kiralama ücreti + bonservis bedeli) toplam 27.5 milyon euroya gerçekleşmiş olacak. Ancak hem Nicolo Zaniolo'nun performansı hem de Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre 15 milyon euroluk başarı bonus maddesi mevcut.




#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Aston Villa
33 dakika önce
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