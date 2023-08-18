Zaniolo'nun opsiyonu 30 maç

Zaniolo'nun Galatasaray ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, yeni takımına katıldı.
İngiliz ekibi, Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. İtalyan yıldızın satın alma opsiyonu ise 22.5 milyon euro. Bu opsiyonun devreye girmesi için genç futbolcunun Premier Lig'de en az 30 maçta forma giymesi gerekecek.
Aston Villa satın alma opsiyonunu kullanırsa ilk planda bu transfer (kiralama ücreti + bonservis bedeli) toplam 27.5 milyon euroya gerçekleşmiş olacak. Ancak hem Nicolo Zaniolo'nun performansı hem de Aston Villa'nın alacağı sonuçlara göre 15 milyon euroluk başarı bonus maddesi mevcut.