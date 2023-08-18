Zaniolo'nun opsiyonu 30 maç

Okan Buruk: Maçtan sonra transfer haberlerini duydum. Sağ kanatta rotasyonumuz var. Bizim de istediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular ile irtibatımız devam ediyor. Nicolo Zaniolo ise Premier Lig'de oynamak istiyor. Biz buna saygı duyuyoruz. pic.twitter.com/jPsZfltN0x