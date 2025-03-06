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Bugün hangi maçlar var? 6 Mart Avrupa ve Konferans Ligi maç programı

Bugün hangi maçlar var? 6 Mart Avrupa ve Konferans Ligi maç programı

18:416/03/2025, Perşembe
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UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç programı
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi maç programı

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu akşam 16 karşılaşma oynanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers'ı sahasında ağırlayacak. Bugün hangi maçlar var? sorusu sorgulanmaya devam ederken, TRT, Trt Spor, Tabii Spor platformları üzerinden yayınlanacak bugünkü maçların başlama saatlerini ve yayın bilgilerini haberimizde sizler için derledik. İşte 6 Mart günün maçları.

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle Avrupa ve Konferans Ligi maçlarının olmasıyla, karşılaşmaların hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı ağarlayacağı bu akşam tam 16 futbol müsabakası izleyici ile buluşacak. İşte 6 Mart 2025 tarihli maç programı.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 MART


UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu akşam toplam 16 karşılaşma yapılacak. Maçlar TRT Spor, Tabii Spor, Tabii Spor 1,2,3,4,5,6 kanalları üzerinden naklen yayınlanacak. İşte bugünkü maçların programı.


UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU

20:45 Fc Steaua - Lyon (tabii spor 2)

20:45 Fenerbahçe - Glasgow Rangers (TRT 1)

20:45 Real Sociedad - Man. Utd (tabii spor)

20:45 Az Alkmaar - Tottenham (tabii spor 1)

23:00 Viktoria Plzen - Lazio (tabii spor 1)

23:00 Roma - Athletic Bilbao (tabii spor)

23:00 Ajax - E.Frankfurt (TRT Spor)

23:00 Bodo Glimt - Olympiakos (tabii spor 2)


UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU

20:45 Panathinaikos - Fiorentina (tabii spor 4)

20:45 Kopenhag - Chelsea (tabii spor 3)

20:45 Real Betis - Guimaraes (tabii spor 5)

20:45 Molde - Legia Varşova (tabii spor 6)

23:00 Jagiellonia - Cercle Brugge (tabii spor 4)

23:00 Pafos Fc - Djurgarden (tabii spor 6)

23:00 Celje - Lugano (tabii spor 5)

23:00 Borac Banja Lu - Rapid Wien (tabii spor 3)

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