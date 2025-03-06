Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle Avrupa ve Konferans Ligi maçlarının olmasıyla, karşılaşmaların hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı ağarlayacağı bu akşam tam 16 futbol müsabakası izleyici ile buluşacak. İşte 6 Mart 2025 tarihli maç programı.