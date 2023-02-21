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Hatayspor Kulübü acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki deprem Hatay'da büyük hasara sebep oldu. Hatayspor'dan birçok isim enkaz altında kaldı. Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

14:20 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Taner Savut

Taner Savut

Kahramanmaraş merkezli depremde Rönesans Rezidans'ta bulunan ve enkaz altında kalan Taner Savut'tan acı haber geldi. Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."

Hatayspor futbolcuları Burak Öksüz, Kerem Alıcı ve Onur Ergün’ün yanı sıra teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş ilk gün enkazdan çıkarılırken takımın sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Cristian Atsu’ya ulaşılmamıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken, günlerdir haber beklenen bir diğer isim olan Sportif Direktör Taner Savut için de acı haber geldi. Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taner Savut hayatı

Taner Savut kimdir?

  • Türk sportif direktör ve eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.
  • Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.
  • Tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua București'ye 2-1 yenildi.
  • 1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.
  • Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu.

#Taner Savut
#Hatayspor
#Hatayspor Sportif Direktörü
2 saat önce
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Hatayspor Kulübü acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
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