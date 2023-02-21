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Taner Savut
Kahramanmaraş merkezli depremde Rönesans Rezidans'ta bulunan ve enkaz altında kalan Taner Savut'tan acı haber geldi. Hatayspor, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin."
Hatayspor futbolcuları Burak Öksüz, Kerem Alıcı ve Onur Ergün’ün yanı sıra teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş ilk gün enkazdan çıkarılırken takımın sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Cristian Atsu’ya ulaşılmamıştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken, günlerdir haber beklenen bir diğer isim olan Sportif Direktör Taner Savut için de acı haber geldi. Hatayspor Kulübü, depremde enkaz altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı.