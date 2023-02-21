Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 21 Şubat 2023 tarihine kadar 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. Asrın felaketi olarak kabul edilen depremin yaralarını sarmak için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil 100 bin TL nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Peki, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi para desteği ne zaman verilecek? 100 bin TL yardımdan kimler faydalanabilecek? İşte depremzedelere yapılacak yardımların detayları…