TARSİM ödemeleri
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen, merkez üssünün yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da etkili olan depremlerin herkesi derinden üzdüğü belirtilerek, bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar dilendi.
Açıklamada, depremin hemen akabinde, TARSİM heyetinin, deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdiği, sahada birebir gözlemlerde bulunulduğu, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla, eksperlerle ve üreticilerle görüşüldüğü, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana Bölge müdürlüklerinin, çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan sürdürdüğü, hasar tespit çalışmaları ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığı kaydedildi.
Sertifikalı tohumluk ürünleri için poliçe son kabulleri ne zamana kadar yapılacak?
Açıklamada, depremlerin ardından alınan hasar ihbarları doğrultusunda eksper görevlendirmelerinin hızlıca gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Öncelikle üreticilerin işlerini kolaylaştırmaya ve onların yanında olmaya odaklanıldı. Çalışmalar bu yönde sürdürüldü. Üreticilerin hasar tazminat ödemelerinin ivedilikle yapılması konusunda gereken tüm gayret gösterildi. Örneğin; Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri için poliçe son kabulleri 24 Şubat tarihine kadar uzatıldı.
Tarım sigortası hasar ödemesi ödemesi ne zaman yapılacak?
Açıklamada, şu ana kadar deprem bölgesinden tüm tarım sigortası branşlarında 3 bin 269 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, "İhbarlarda ağırlıklı olarak, hayvan hayat sigortaları branşları öne çıkıyor. İhbar alınan illerde Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa önde geliyor." denildi.
Alınan hasar ihbarlarını takiben sahada hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığı ve bu çalışmalarda 84 eksperin görev aldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
- "1.534 dosyanın işlemi tamamlanmış olup, 1.587 dosyanın işlemi de devam etmektedir. Depreme bağlı olarak 619 bin 766 adet büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanda, 4 bin 254 adet kovanda, 107 dekar alanda hasar meydana gelmiştir. Büyükbaş, küçükbaş hayvan hayat sigortaları branşlarında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa’da 124 adet hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, üreticilere 929 bin 476 TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir.
- Kümes hayvanları hayat sigortası branşında, Malatya’da 15 hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, üreticilere 2 milyon 380 bin 637 TL hasar ödemesi yapılmıştır. Sera Sigortası branşında ise Hatay ve Kahramanmaraş’taki 4 hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, 840 bin 300 TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tarım sigortası branşlarında bu zamana kadar 148 hasar dosyası için toplam 4 milyon 248 bin 748 TL hasar ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, değerlendirmesi devam etmekte olan toplam 3 bin 121 adet hasar ihbarı için 27 milyon 477 bin 115 TL daha hasar ödemesi yapılması öngörülmektedir."