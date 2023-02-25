Kümes hayvanları hayat sigortası branşında, Malatya’da 15 hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, üreticilere 2 milyon 380 bin 637 TL hasar ödemesi yapılmıştır. Sera Sigortası branşında ise Hatay ve Kahramanmaraş’taki 4 hasar dosyasının işlemleri tamamlanmış olup, 840 bin 300 TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tarım sigortası branşlarında bu zamana kadar 148 hasar dosyası için toplam 4 milyon 248 bin 748 TL hasar ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, değerlendirmesi devam etmekte olan toplam 3 bin 121 adet hasar ihbarı için 27 milyon 477 bin 115 TL daha hasar ödemesi yapılması öngörülmektedir."