Almanya ve Fransa modeli masada: Yeni sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verileri de korunacak. AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren düzenleme kapsamında zararlı içeriklerin 24 saatte kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon avroya varan para cezaları öngörülüyor. Fransa’da ise nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise 1 saatte kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde içerik başına 1,25 milyon avro para cezası öngörülüyor.

GÜNDEM Bu alçakların peşini bırakmayız: Yapılan organize ahlaksızlık sonrasında sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor