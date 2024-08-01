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Teknoloji

Anker Soundcore pazar payındaki yerini sağlamlaştırdı

Anker, Soundcore markasıyla büyümeye devam ediyor. Kulak üstü kulaklıklardan Bluetooth kulaklıklara, hoparlörlerden ses sistemlerine geniş bir yelpazede ürün gamıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Anker Soundcore, Türkiye’deki pazar payını 2023 yılına kıyasla yüzde 161 artırarak pazarın yüzde 4,34’ünün sahibi oldu.

Abdulkadir Önder
16:24 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Anker soundcore
Anker soundcore

Anker, akıllı yaşam teknolojilerine getirdiği öncü yaklaşımlarla kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Son teknolojiden yararlanılarak ses kalitesine yeni bir boyut kazandırmayı başaran Anker Soundcore kategori markası, kaliteli bir ses deneyimini rekabetçi bir fiyat performansıyla kullanıcılara buluşturmaya devam ediyor. Hi-Res, HearID, Aktif Gürültü Engelleyici, VoiceRadar, LDAC ve hızlı şarj gibi alanında uzman teknolojilerden yararlanılarak geliştirilen Anker Soundcore ürünleri, Türkiye’deki pazar payında büyük bir artış yaşayarak sektördeki güçlü konumunu daha da sağlamlaştırdı. 2023 Mayıs ayında %1.66 olan pazar payı, bu yıl %166’lık bir artışla %4.34’e yükseldi.

Müşterilerimizi yeni teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz

Anker Soundcore kategori markasının başarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur şunları söyledi: “Anker Soundcore olarak, tüketicilerimize en iyi ses deneyimlerini sunma hedefimize sadık kalarak, pazar payımızda %161’lik bir artışa imza attık. Bu büyüme, yenilikçi ürünlerimizin ve müşteri memnuniyetine odaklanan stratejilerimizin tüketiciler tarafından ne kadar benimsendiğini gösteriyor. Anker Soundcore kategori markamızla son teknolojiyi ve trendleri takip ederek kullanıcılarımızı yeni teknolojilerle buluşturmaya ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

#anker
#soundcore
#akıllı yaşam
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