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Anker’den yeni nesil kulaklık deneyimi: Soundcore OWS Serisi

Anker’den yeni nesil kulaklık deneyimi: Soundcore OWS Serisi

Abdulkadir Önder
Abdulkadir Önder
18:3227/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Anker V20i kulaklık
Anker V20i kulaklık

Mobil teknoloji ürün üreticisi Anker’in açık kulak tasarımına sahip yeni nesil kulaklıkları Soundcore OWS (Open-Ear Wearable Stereo) serisi, markanın ses teknolojilerindeki uzmanlığını günlük hayata taşıyor.

Anker, yeni nesil Soundcore OWS (Open-Ear Wearable Stereo) kulaklık serisini Türkiye’de tanıttı. Kulak içine baskı yapmayan, çevreyle bağ koparmayan ve kullanıcıyı özgürleştiren bu kulaklıklar, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda yaşam stiline uyum sağlayan bir deneyim sunuyor. Spor yaparken, çalışırken, seyahat ederken ya da araç kullanırken kulakta varlığını unutturacak bir konfor sunarken, ses kalitesinden asla ödün vermeyen bir kullanım vaat ediyor. Etkinlikte tanıtılan Soundcore V20i, Soundcore V30i, Soundcore C40i, Soundcore AeroFit Pro, Soundcore AeroClip Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Türkiye’de yıl sonuna kadar yüzde 9’luk pazar payına ulaşmak istiyoruz

Anker Türkiye, Yunanistan ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, kulaklık pazarında her geçen gün daha iyi bir yere geldiklerini belirterek, “Globalde açık kulak kulaklık pazarı 2024 yılı itibarıyla 1.85 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış durumda. Ve bu rakamın 2030 yılında 3.38 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 10.56'lık yıllık bileşik büyüme oranına karşılık geliyor. Anker Soundcore olarak biz de Türkiye’de bu yılın sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz yüzde 9’luk pazar payına ulaşmak için OWS serimizle bu yükselen kategoriye iddialı bir giriş yapıyoruz” dedi.

Yeni bir dinleme alışkanlığı başlatıyoruz

Kullanıcılar için yeni bir dinleme alışkanlığı başlattıklarını söyleyen Bodur, “OWS serisi bizim için yalnızca yeni bir ürün ailesi değil, kullanıcı alışkanlıklarında önemli bir dönüşümün başlangıcı. Müzik dinlerken çevreyle bağını koparmak istemeyenler için konfor, güvenlik ve kaliteyi bir araya getiren bu seriyi Türkiye pazarına sunmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


#Anker
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