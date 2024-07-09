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Teknoloji

Apple'dan dikkat çeken iPhone kararı: Yeni model iddiası merak uyandırdı

Teknoloji devi Apple'ın 2025 yılında tanıtacağı iPhone 17 serisinde Plus modelini kaldırarak yerine Slim adında yeni bir model getirebileceği konuşuluyor.

16:41 - 9/07/2024 Salı
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iPhone 17 Slim
iPhone 17 Slim

Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modelini kaldırarak yerine "Slim" adında yeni bir model sunacağına dair söylentiler dolaşıyor. Bu iddialar, analistlerin ve sızıntıların öngörülerine dayanıyor ve şu anda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.


Yeni iPhone 17 Slim neler sunacak?


2025 yılında tanıtılacak iPhone ailesiyle hayatımıza girmesini beklenen Slim modeli, çok daha ince tasarımlı ve hafif bir telefon olacak.


Slim modelin ekran boyutunun 6,6 veya 6,55 inç olacağı tahmin ediliyor. Bu, Plus modelin 6,7 inçlik ekranından biraz daha küçük.



Fiyatı ne kadar olacak?


Tüm bu özelliklere bakacak olursak, Slim modelin Plus modelden daha uygun fiyatlı olması muhtemel.


Öte yandan, bazı söylentiler telefonun Pro Max modelinden bile daha pahalı olabileceğini gösteriyor.


Slim modelin, iPhone 17 serisinin diğer modellerinde bulunan A17 Bionic çip, Face ID ve çift arka kamera gibi özelliklere de sahip olması bekleniyor.


Apple neden böyle bir karar aldı?


Son yıllarda, Plus modellerinin satışlarında bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum, Apple'ı bu modeli kaldırmaya ve daha fazla kullanıcıya hitap edebilecek yeni bir model sunmaya teşvik ediyor olabilir.


Ayrıca, son zamanlarda kompakt ve kullanımı kolay telefonlara olan talep artıyor. Slim model, bu talebi karşılamak için Apple tarafından piyasaya sürülebilir.


Slim modelin, Pro ve Pro Max modeller arasındaki fiyat ve özellik farkını azaltmaya yardımcı olması da mümkün.



#Apple
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