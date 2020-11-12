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Teknoloji Artık Whatsapptan alışveriş yapabileceğiz
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Artık Whatsapp'tan alışveriş yapabileceğiz

Birçok Whatsapp kullanacısının uzun zamandır beklediği alışveriş yapma seçeneği sonunda uygulamaya geliyor. Kullanıcılar başka hiçbir platforma ihtiyaç duymadan sadece Whatsapp kanalıyla alışveriş yapabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Whatsapp bir süre önce Business adlı sistemi geliştirmiş ve firmaların müşteriler ile bu kanal üzerinden doğrudan iletişeme geçmesini hedeflemişti.

  • Şimdi ise kullanıcıların alışveriş yapmasına imkan sağlayan yeni bir arayüz tasarlıyor.

Henüz test aşamasında olan alışveriş butonu geldikten sonra istediğimiz ürünleri doğrudan Whatsapp kanalıyla satın alabileceğiz.

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Whatsapp'tan konum nasıl atılır?

Whatsapp alışveriş sekmesi test aşamasında.

Whatsapp'tan alışveriş nasıl yapılacak?

WhatsApp kullanıcıları, WhatsApp Business kullanan işletmelerin sohbet penceresinde bir ikon ile karşılaşacak.

  • Gelen ikonun içerisinde başka bir pencere ise alışveriş sekmesi olacak. Business kanalıyla sohbet edilen firmanın ürünlerine ulaşma imkanı sağlayacak bu sekme üzerinden kullanıcılar alışveriş yapabilecek.

Böylelikle üçüncü bir uygulamaya ihtiyaç duymadan Whatsapp kanalıyla istediğimiz ürünü sipariş edebileceğiz. Özellik hem Android hem de iOS üzerinden uygulamayı kullanan müşterilerin kullanımına açılacak.

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