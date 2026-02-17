Yeni Şafak
Bakan Göktaş oyun içerik üreticileriyle bir araya geldi: Yasaklayan değil yol gösteren anlayış

21:0917/02/2026, Salı
IHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek, dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi. Göktaş, "Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da oyun içerik üreticileri ile bir araya geldi.


Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bugün, oyun içerik üreticileriyle bir araya gelerek dijital dünyadaki gelişmeleri ve risk alanlarını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Onlardan gelen geri bildirimleri ve önerileri dikkatle dinledik. Çocuklarımızın hayatın her alanında olduğu gibi dijital platformlarda da huzurla ve güvenle var olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yasaklayan değil, yol gösteren ve denetleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Evlatlarımızın daha sağlıklı ve bilinçli şekilde büyüyebileceği güçlü bir dijital ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz"
ifadelerini kullandı.


