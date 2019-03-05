Teknoloji BİMden efsane indirim 1500 TLye laptop 8 Martta BİMde
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BİM'den efsane indirim: 1500 TL'ye laptop 8 Mart'ta BİM'de

BİM'den efsane indirim: 1500 TL'ye laptop 8 Mart'ta BİM'de

BİM’in 8 Mart itibari ile satışa sunacağı indirimli ürünler ortaya çıktı. Mart ayının ikinci kataloğu için dolu oldu bir indirim listesi hazırlayan BİM, 1.499 TL’ye HP Laptop, 175 TL’ye HP lazer yazıcı, 75 tl’YE Meizu bluetooth hoparlör satışa sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM mart ayının ikinci indirim kataloğunu yayınladı.
BİM mart ayının ikinci indirim kataloğunu yayınladı.

Herkesin merakla beklediği BİM 8 Mart aktüel ürünler listesi ortaya çıktı. Yine piyasa fiyatının çok fiyat etiketine sahip ürünlerle dolu katalogda, uygun fiyatlı HP marka bilgisayar ve yazıcı dikkat çekiyor.

BİM 8 MART KATALOĞU İLE BÜYÜK BİR İNDİRİME HAZIRLANIYOR!

BİM 8 Mart aktüel ürünler listesine eklediği 1.499 TL’ye HP Laptop, 175 TL’ye Lazer yazıcı, 19.90 TL’ye Trust Gamepad, 75 tl’YE Meizu bluetooth hoparlör, 9,95 TL’ye LCD ekran temizleyici satışa sunacak.

8 Mart kataloğu ile ev hanımlarının mutfakta tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan BİM, 249 Tl’ye Kiwi meyve sebze presi, 169 Tl’ye Fakir Blender robot seti, 12.90 TL’ye Chef’s teflon ürünler, 149 TL’ye IP bebek kamerası, 39.90 TL’ye ısı ve nemölçer satışa sunacak.

Söz konusu indirimli ürünlerin haricinde yüzlerce daha ürünü yeni aktüel ürünler kataloğuna ekleyen BİM, bu haftaki yeni indirim listesi ile müşterilerini cebini ferahlatacak bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

1 Mart itibari itibari ile BİM'yer alacak indirimli ürünler
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1 Mart itibari itibari ile BİM'yer alacak indirimli ürünler
BİM 1 Mart itibari ile mağazalarında satışa sunacağı indirimli ürünlerin listesini yayınladı. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile dolu yeni bir katalog hazırlayan BİM, büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.


İşte BİM 8 Mart aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler ve fiyatları:

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