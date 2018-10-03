BMW yeni 3 serisiyle beğenileri topladı

BMW'nin başarılı orta boyutlu premium sedan modeli 3 Serisi'nin yeni jenerasyonu 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarıldı.

Selefine göre 76 mm kadar uzayan G20 kodlu modelin genişliği 16 mm artarak 1827 mm'ye, yüksekliği ise 1 mm artarak 1442 mm'ye ulaşmış. 4709 mm'lik uzunluğun 2851 mm'si aks mesafesine aktarılırken aracın oranları da güzel şekilde korunmuş.

Tasarıma baktığımızda ise BMW'nin imzası olan böbrek ızgaranın tek parçaya döndüğünü görüyoruz. Arasında bir çentik barındıran ön farlar standart olarak tamamen LED teknolojisi taşıyor. Opsiyon listesinde ise aydınlatma grubunu 530 metre menzili olan, lazer özellikli Adaptive LED paketiyle donatabiliyorsunuz. Yine opsiyon olarak gelen LED sis farları ve Air Curtain adı verilen aktif aerodinamik parça ise tampon köşelerindeki hava girişleriyle birleştirilmiş. Tamponun kenar tasarımı Sport Line ve Luxury Line donanım paketlerinde T şeklinde iken M Sport versiyonunda daha belirgin ve sportif bir dizayn kullanılmış.

Motor1’in haberine göre yeni 3 Serisi, lansman itibarıyla 5 farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Bunların üçü dizel, ikisi benzinli üniteler olacak. İleri aşamada yelpazede M340i ve plug-in hibrit 330e de katılacak.

Dizel kanadında giriş basamağını dört silindirli (318d ve 320d/320d xDrive) motorlar oluştururken 330d'de silindir sayısı 6'ya çıkıyor. 150 bg güç, 320 Nm tork sunan 318d'de enjeksiyon basıncı 2200 bar iken 320d ikilisinde bu değer 2500 bar. Otomatik şanzımanı ile 8.5 saniyede 100 km/s hıza çıkan 318d'nin üstünde yer alan 320d ve 320d xDrive, 190 bg ve 400 Nm üreten motorları sayesinde sırasıyla 6.8 ve 6.9 saniyede üç haneli hız değerlerini görecek. 330d, kardeşleri gibi 8 ileri Steptronic şanzımanaeşlik eden motorundan 265 bg güç, 580 Nm tork elde ederek 100 km/s'e 5.5 saniyede ulaşabiliyor.

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Benzinli üniteler ise 320i ve 330i olarak duyuruldu. 184 bg gücündeki 320i, 300 Nm'lik maksimum torkunun yardımıyla 7.2 saniyede 100 km/s'i görürken 330i, aynı kombinasyondan 258 bg güç, 400 Nm tork ve 5.8 saniyelik 0-100 km/s ivmelenmesi elde edebiliyor.

Kabine geçtiğimizde yeni 3 Serisi Sedan'ın yeni BMW düzenine adapte olduğunu görüyoruz. Sürücü odaklı kokpitte standart olarak analog, opsiyonel olarak ise dijital bir gösterge paneli sunuluyor. Bavyeralı markanın sportif havasının her donanım paketinde estiği iç mekân biraz geriye yatık multimedya ekranı ve merkezi kontrolüyle dikkat çekiyor. Modele göre ya vites koluyla, ya da yeni tasarlanan vites seçme ünitesi ile gelen vites konsolu Driving Experience Control ayar düğmesi ve elektronik park freni gibi düğmelerin yanı sıra iDrive sisteminin kontrollerini de barındırıyor.

Donanım paketine göre 55 kg'a kadar hafifleyen 3 Serisi'nin şasisi sportif ve konfor anlamında sağlam geliştirme çalışmaları görmüş. 50:50 ağırlık dağılımına sahip sedan daha iyi sürüş dinamiklerine, çevik bir karaktere ve hisli bir direksiyona sahip. Hava sürtünme katsayısı (Cd) 0.26'dan 0.23'e çekilen G20 3 Serisi, daha rijit bir şasiye kavuşmuş.

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Hem standart, hem de opsiyonel M Sport süspansiyon sisteminde markanın ilk kez kullandığı "lift-related", yani sekmeye duyarlı amortisör elemanları sayesinde 3 Serisi, sportiflik ve konfor arasında sağlam bir denge yakalamış. Sürekli değişken davranan sistem yay deplasmanına göre sıkılık ayarı yaparak sürüş karakterine ve yol durumuna göre yerine göre konforu veya sportifliği arttırabilecek.

Sürüş yüksekliği 10 mm düşüren M Sport süspansiyon isteğe göre elektronik olarak kontrol edilebilen amortisörler içeren Adaptif M Süspansiyon ile değiştirilebilecek. Dört pistonlu sabit kaliperlerle donatılan M Sport frenler, alışıldığı üzere mavi renkli ve M logolu olacak. 330i ve 330d'de bunlara ek olarak M Sport diferansiyel de sunulacak. Yani bu motor seçenekleriyle 3 Serisi hem çeviklikte, hem çekişte, hem stabilitede, hem de viraj dinamiklerinde diğer kardeşlerinden üstün olacak.

Advantage, Sport Line, Luxury Line ve M Sport donanım seviyeleri ile satılması planlanan 3 Serisi'nde yeni direksiyon simidi ve kabin malzemeleri dikkat çekiyor. Ek ücret ile Vernasca ve BMW Individual Merino deri döşeme ile gelen koltuklara Sensatec plastik malzemeyle donatılan kontrol paneli ve BMW Individual deri kaplı gösterge paneli eşlik ediyor.

Donanım listesinde kimi standart, kimi ücretli olmak üzere üç bölgeli otomatik klima, kablosuz şarj, akustik ön cam, saydam kısmı 100 mm arttırılan cam tavan, ambiyans aydınlatması, "Hey BMW" komutuna tepki veren ve 10.25" boyutlu ekrana yerleştirilmiş BMW Operating System 7.0, Harman Kardon ses sistemi, 480 litrelik bagajın önünde yer alan 40:20:40 oranında katlanabilir arka koltuklar, arka kol dayama, eller serbest bagaj açma, şeritten çıkma ikazı, çarpışma ve yaya uyarısı özellikli şehir içi frenleme asistanı, dur/kalk yapabilen aktif hız sabitleyici, şerit değiştirme uyarısına sahip sürüş asistanı, direksiyon ve şerit takip yardımcısı, arka çapraz trafik uyarısı, arka çarpışma önleme, daha iyi grafiklere ve yansıtma alanına kavuşan head-up display, geri görüş kamerası, park mesafe kontrol sistemi, 12.3" boyutlu dijital gösterge paneli gibi özellikler var.

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Yedinci nesil BMW 3 Serisi, 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda sergilendikten sonra 9 Mart 2019'da piyasaya sürülecek. BMW'nin G20 kodlu sedan için belirlediği üretim lokasyonları ise Münih, Çin'deki Tiexi tesisi ve Meksika'daki San Luis Potosi fabrikası olarak açıklandı.