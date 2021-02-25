Google ve Facebook Avustralya'daki haberler için yerel medya organlarına ödeme yapacak

Birçok farklı ülke uzun süredir Google ve Facebook ile ortak görüşmeler yapıp, yerel yayıncılara destek sağlanması konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bugün gelinen noktada ise Avustralya'nın Google / Facebook ikilisiyle yaptığı görüşme sonuç vermiş gibi görünüyor. Zira hem Google hem de Facebook bundan böyle Avustralya'daki yerel haber kaynaklarına ödeme yapmak zorunda.

Haber Medyası Pazarlık Kanunu olarak isimlendirilen teklif aslında Google ve Facebook gibi platformların Avustralya'da yayın yapan haber kaynaklarına ödeme yapmasını temel alıyor. Bu da aslında yerel haber kaynaklarıyla anlaşma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Ödemeler yayın kaynaklarına bağlı olarak değişiyor. Ayrıca herhangi bir anlaşmazlık durumunda ise arabulucular devreye giriyor ve gerekli adımlar atılıyor. Asıl hedef, ülkede yayın yapan medya organlarını destekleyip hem Google hem de Facebook'un hiçbir kaynak göstermeden haberleri açık bir şekilde servis etmesinin önüne geçmek. Avustralya'daki bu düzenlemenin yakında diğer bazı ülkelere de sıçraması bekleniyor.