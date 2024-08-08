Instagram'a erişim engeli: Dijital göç başladı

Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından kullanıcıların bir kısmı sosyal medyadan uzaklaşarak dijital detoks yapıyor, bir kısmı da Facebook, TikTok veya X’e göç ediyor. Dijital göç yapan kullanıcılar bu mecralarda kendilerine yeni kimlik inşa ediyorlar. Sosyal medya platformlarına yönelik yoğun ilginin sebebinin empati yoksunluğu olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Gürbüz, “İnsanlar birbirleriyle empati içinde olmalı. Ancak empati duyulmadığında insanlar bu boşluğu doldurmak için kendilerini sosyal medyadaki beğeniye bırakıyorlar. Instagram’a girilemediğinde kişi kendini X’te var etmeye çalışır. O yoksa Youtube’da. O da yoksa TikTok’ta. İnsanlar alternatifler bulacaktır. Çünkü bu onların kendini ifade etme yöntemi” diye konuştu.