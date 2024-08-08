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Teknoloji

Instagram'a erişim engeli: Dijital göç başladı

Instagram'a erişim engelini dijital detoks olarak değerlendirenler olsa da kullanıcıların çoğu yoksunluk hissiyle farklı sosyal medya platformlarına göçe başladı. İletişim uzmanları, bu göçü, empati-beğeni yoksunluğu çeken bireylerin İnstagram olmadığında kendini X'te, Youtube'da, TikTok'ta var etmeye çalışması olarak yorumluyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:44 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından kullanıcıların bir kısmı sosyal medyadan uzaklaşarak dijital detoks yapıyor, bir kısmı da Facebook, TikTok veya X’e göç ediyor. Dijital göç yapan kullanıcılar bu mecralarda kendilerine yeni kimlik inşa ediyorlar. Sosyal medya platformlarına yönelik yoğun ilginin sebebinin empati yoksunluğu olduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Salih Gürbüz, “İnsanlar birbirleriyle empati içinde olmalı. Ancak empati duyulmadığında insanlar bu boşluğu doldurmak için kendilerini sosyal medyadaki beğeniye bırakıyorlar. Instagram’a girilemediğinde kişi kendini X’te var etmeye çalışır. O yoksa Youtube’da. O da yoksa TikTok’ta. İnsanlar alternatifler bulacaktır. Çünkü bu onların kendini ifade etme yöntemi” diye konuştu.


SOSYAL MEDYA DİYETİ ÖNEMLİ

Bu ihtiyacın sebebinin kendilerini başkalarına duyurma isteği olduğunu vurgulayan Gürbüz, “Bir beğeni arzusuyla sosyal mecrayı kullanmak insanları ciddi anlamda gerçek, yüz yüze iletişimden, sosyal hayattan ve sağlıklı olma halinden uzaklaştırıyor. Sosyal mecraların kapatıldığı dönemlerde kişi kendisine dönebilmek adına büyük fırsatlar elde etmiş oluyor. Dolayısıyla bazen sosyal medya diyeti yapmak önemli” diye konuştu.


NARSİZM GÖSTERGESİ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enderhan Karakoç da bireylerin dijital dünyanın parçası olarak kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda değiştiğini söyledi. Karakoç, “Bu dönüşümle birlikte bireyler modern dünyada bir yalnızlık içerisine girdiler. Kişi artık en yakını ile iletişim kurmak yerine farklı mecralardaki insanlarla, farklı hayatlarla yakınlık kurmayı tercih etmeye başladılar. Bireyler sosyal medya aracılığıyla yalnızlıklarını giderirken, bir şekilde kendilerini gösterme isteğinde de oluyorlar. Bu da aslında bir narsizm göstergesidir” ifadelerini kullandı.


#Instagram
#erişim engeli
#dijital göç
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