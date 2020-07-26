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Teknoloji İnternette aranmama özgürlüğü Kanun teklifi bu hafta TBMMde gündeme gelecek
SOSYAL MEDYA

​İnternette aranmama özgürlüğü: Sosyal medya düzenlemesinde son durum ne?

İnternette aranmama özgürlüğü: Kanun teklifi bu hafta TBMM'de gündeme gelecek

Sosyal medya terörüne karşı getirilen kanun teklifi bu hafta Meclis’te. Düzenleme, arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğinin ilişkilendirilmemesini sağlayacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, para cezaları alabilecek. Kişilik haklarının ihlali halinde erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılmasına karar verilebilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Sosyal medya terörizmine karşı kişilik haklarına etkin koruma getiren ve Adalet Komisyonu’nda aynen kabul edilen 9 maddelik düzenlemenin bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor. Kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak düzenleme ile birçok yenilik gelecek.

ARAMA MOTORUNDA ÇIKMAYACAK

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle internet yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakimin kişinin adının ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar vermesi öngörülüyor. Arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.

Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi
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Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi

TEMSİLCİ ZORUNLU

Düzenlenmeyle “sosyal ağ sağlayıcı” tanımı ve Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

KİŞİLİK HAKLARINA KORUMA

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılmasına karar verilebilecek. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

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CEZALARDA ARTIRIM

  • Teklifle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar artırılacak.

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