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Teknoloji

iPhone'nun bir modeli daha tarih oluyor: Artık destek alamayacak

Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modelini "vintage" ürünler listesine ekledi. iPhone X artık resmi Apple desteği almayacak.

Seren Som
14:37 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 14:37 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Apple'a göre; bir ürün, 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.


Apple, 2017 yılında çıkış yapan iPhone X modelinin artık "eski" bir ürün olduğunu resmen onayladı ve telefonu "vintage" listesine ekledi.

Apple, eski ürünler için tüm donanım hizmetlerini durduruyor ve servis sağlayıcılar eski ürünler için parça sipariş edemiyor. Bu nedenle iPhone X, artık Apple'dan hiçbir destek alamayacak.


Eylül 2017’de piyasaya sürülen ve şirketin iPhone’da yaptığı en büyük tasarım değişikliklerinden biri olan iPhone X ile birlikte, AirPods (1. nesil) ve HomePod (1. Nesil) ürünleri için de destek sona erdi.


  • Apple'ın eski ürünler listesinde aşağıdaki iPhone modelleri yer alıyor:
  • iPhone 4 (8GB)
  • iPhone 5
  • iPhone 6
  • iPhone SE
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X


#Apple
#İphone
#İphone X
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