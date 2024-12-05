iPhone'unuzu gizli gece görüşü moduna çevirin: Kırmızı ekran modu nasıl açılır?

Gün boyu sürekli maruz kaldığımız parlak ekranların oluşturduğu olumsuz etkileri azaltan bu özellik, geceleyin ve sabah uyanırken göz yorgunluğunu önlemek için oldukça faydalı. Apple, göz sağlığını korumak için bazı özellikler sunsa da, kırmızı ekran modunun faydaları göz ardı edilemez.









iPhone'un gece görüşü modunun faydaları

Kırmızı ekran modu, ışığın diğer frekanslarına göre gözde daha az etki yaratarak, karanlık bir odada bile gözlerinizin daha az ayar yapmasını sağlar. Ayrıca, ekranın kırmızıya dönmesi, gözlerinizin çevredeki karanlığa daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanır.





Bu özellik aynı zamanda astronomi uygulamaları, tiyatroda telefon kullanımı, gece hayvan gözlemciliği veya gece yarısı telefon kontrolü gibi durumlar için de idealdir.









iPhone'da gizli gece görüşü modunu etkinleştirme

Ayarlar uygulamasını açın.

Erişilebilirlik sekmesine gidin ve Görüntü ve Metin Boyutu'nu seçin.

Renk Filtreleri'ni açın ve Renk Tonu'nu seçin.

Tam kırmızı ekran etkisi için Yoğunluk ve Renk Tonu ayarlarını en sağa çekin.









iPhone'un Kırmızı Ekranını Hızlıca Açma Yöntemleri