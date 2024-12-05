iPhone'unuzu gizli gece görüşü moduna çevirin: Kırmızı ekran modu nasıl açılır?

iPhone kullanıcıları için bilinmeyen bir özellik olan "gece görüşü" modu, ekranınızı kırmızıya çevirerek özellikle karanlık ortamlarda göz sağlığınızı korumanıza yardımcı oluyor.
Gün boyu sürekli maruz kaldığımız parlak ekranların oluşturduğu olumsuz etkileri azaltan bu özellik, geceleyin ve sabah uyanırken göz yorgunluğunu önlemek için oldukça faydalı. Apple, göz sağlığını korumak için bazı özellikler sunsa da, kırmızı ekran modunun faydaları göz ardı edilemez.
iPhone'un gece görüşü modunun faydaları
Kırmızı ekran modu, ışığın diğer frekanslarına göre gözde daha az etki yaratarak, karanlık bir odada bile gözlerinizin daha az ayar yapmasını sağlar. Ayrıca, ekranın kırmızıya dönmesi, gözlerinizin çevredeki karanlığa daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanır.
Bu özellik aynı zamanda astronomi uygulamaları, tiyatroda telefon kullanımı, gece hayvan gözlemciliği veya gece yarısı telefon kontrolü gibi durumlar için de idealdir.
iPhone'da gizli gece görüşü modunu etkinleştirme
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Erişilebilirlik sekmesine gidin ve Görüntü ve Metin Boyutu'nu seçin.
- Renk Filtreleri'ni açın ve Renk Tonu'nu seçin.
- Tam kırmızı ekran etkisi için Yoğunluk ve Renk Tonu ayarlarını en sağa çekin.
iPhone'un Kırmızı Ekranını Hızlıca Açma Yöntemleri
- Üçlü Tıklama:Ayarlar > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik Kısayolu altından Renk Filtreleri'ni seçerek yan düğmeye üç kez basarak bu ayarı hızlıca aktifleştirebilirsiniz.
- Kontrol Merkezi:Ayarlar > Kontrol Merkezi > Erişilebilirlik Kısayolları'na giderek bu kısayolu Kontrol Merkezi'ne ekleyebilirsiniz. Böylece ekranınızı tek bir dokunuşla kırmızıya döndürebilirsiniz.
- Siri:Apple'ın sesli asistanı Siri'ye renk filtrelerini etkinleştirip devre dışı bırakmasını söyleyerek de bu özelliği kullanabilirsiniz.