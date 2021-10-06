​Mahmut Tanal Twitter’da neden ‘dolandırıcılık’ yaptı?

YouTube, içerik üreticilerin ve kullanıcıların uymasını istediği politikalar ve kurallar listesinde; yanıltıcı içerik, başlık, etiket ve fotoğraf kullananlar için ‘dolandırıcı’ tanımı yaparak “dolandırılmaktan kimse hoşlanmaz” diyor. YouTube, kurallarının uygulanmasında taviz vermeyen mecra olarak bilinir. Çok basit olarak tüm içerik üreticileri de şunu bilir; YouTube, bir kural üçüncü kez ihlal edildiyse abone sayısına bakmadan sayfayı kapatır ya da kullanıcıyı engeller. Twitter ise topluluk kurallarında her kullanıcısına net bir şekilde şu uyarıyı yapıyor: “Twitter’da aldatıcı biçimde değiştirilmiş medyayı fiziksel güvenliğe yönelik tehditlere veya başka ciddi zararlara yol açabilecek ve kullanıcıları ilgili medyanın gerçekliği konusunda yanıltabilecek veya aldatabilecek şekilde paylaşamazsınız.” Fakat Twitter, tebliğ ettiği “paylaşamazsınız” kısmından sonrasını pek getirmiyor. Yani çoğunlukla yaptırım uygulamıyor. Aldatan, yanıltan, değiştiren, çarpıtan, tehdit eden, zarar veren ve hedef gösterenlerin yaptıkları yanlarına kâr kalıyor. Kâr kalıyor çünkü bu yöntemlerle çok ciddi etkileşim de alıyorlar. En azından günlerce konuşulan haberlerin malzemecisi olabiliyorsunuz. Tıpkı CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve Twitter’da 110 bin takipçisi olan “@raporturkiye” hesabı gibi.

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Ne olmuştu? ‘Rapor Türkiye’ isimli; bariz FETÖ yanlısı, başta Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasının servisçisi Cevheri Güven olmak üzere firari FETÖ’cülere etkileşim desteği sağlayan hesap, 2015 yılında Yeni Şafak’ın Pazar ekinde yayınlanan haberi Twitter’ın koyduğu tüm kuralları çiğneyerek paylaştı. Altı yıl önce çıkan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Mali Cumhurbaşkanı’nın eşi Aminata Keita’ya mangoyu kurutarak saklayabilecekleri önerisi de yer alıyordu. FETÖ’cüler de ellerinin altında tuttukları bu haberin sayfa görselini, “Emine Erdoğan’dan mutfakta tasarruf önerisi: Mangoyu kurutup saklayın” ifadeleri ile tivitlediler. Tam bir aldatma, yanıltma, çarpıtma ve değiştirme dörtlemesi. Tüm bunlar aslında FETÖ’cüler için rutin haysiyet cellatlıkları. Twitter’ı benzer amaçları doğrultusunda ve çok profesyonelce kullanıyorlar. Fakat mango paylaşımı CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın elinde hem siyasi meşruiyet kazandı hem itibar suikastına dönüştü. Ne mi yaptı Tanal? Alıntılayıp “Öğrenciler barınacak yurt bulamıyor, birileri mango kurutmayı öneriyor” cümleleri ile paylaştı. Yani “hedef gösterme” ihlalini de Mahmut Tanal tamamladı. Sonrasında bakmayın “Ben itibar suikasti yapmadım. Emine Erdoğan’ı incitmek istemedim. Mango yememiştim, merak ettim sordum” minvalindeki açıklamalarına. Bal gibi de biliyordu. Takipçilerini FETÖ eliyle kandırdı, dolandırdı, yalanlara alet etti. Üstüne üstlük çıkıp “FETÖ beni tuzağa düşürdü” diyeceğine -bence diyemez- “Yeni Şafak beni hedef gösteriyor, bana sahip çıkın” çağrıları yaptı.

GÜNDEM Mangocu Tanal: Provokasyonla sahalara döndü

Mahmut Tanal zevahiri kurtarmaya çalışadursun Twitter bu itibar suikasti karşısında kılını bile kıpırdatmadı. Uygulama üzerinden yapılan şikâyet ve başvurulara rağmen FETÖ’nün yönettiği ‘Rapor Türkiye’ hesabının 2 Ekim günü yaptığı paylaşım tüm etkileşimi ile yerli yerinde duruyor. Sanki Twitter tarafından özel olarak korumaya alınmış gibi ve o tivite dün baktım, yine FETÖ’cüler tarafından alıntılanarak yeniden dolaşıma sokulmuş. Peki, Twitter’ın Türkiye ofisinin, ülkenin First Lady’sine yapılan itibar suikastından haberdar olmaması mümkün mü? Asla! Gayet de haberdarlar. Dediğim gibi, resmi yollardan yapılan başvurulara rağmen herhangi bir adım atmadılar. İşin içinde FETÖ varsa açıkçası böyle bir hassasiyet göstermemelerini ben artık normal karşılıyorum. FETÖ’nün 15 Temmuz sonrasında propaganda aracı olarak tutunduğu en büyük dal Twitter zaten. Hatırlatmakta yarar var. Twitter, Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi eylemlerine ilişkin paylaşımını ve Süleyman Soylu’nun LGBT karşıtı tivitini anında yayından kaldırmıştı.

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GÜNDEM CHP'den mango yalanıyla Emine Erdoğan'a itibar suikastı