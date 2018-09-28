Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı canlı yayında silinecek

Tayvanlı bir hacker, Mark Zuckerberg’in Facebook profilini sileceğini ve bunu canlı yayında yapacağını duyurdu. 26 bin takipçiye sahip olan hacker bu olayı Pazar günü gerçekleştireceğini Facebook üzerinden paylaştı. Sosyal medya platformunun kurucusunun profilini silerken Facebook’tan canlı yayınlayacağını belirten Chang Chi-Yuan’ın Tayvan’ın beyaz şapkalı hackerları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Para kazanmak için hacker oldu

Chang’in Facebook sayfası 2016 yılında düzenlenen bir yarışmada özel katılımcı olarak listelenmişti. Tayvanlı hacker bulduğu hata raporlarına karşı Facebook’un tepkilerini kendi sayfasında paylaşmıştı. Chang, para kazanmak için hacker olduğunu belirtiyor. Geçmişte Facebook’un güvenlik açıklarını bularak ödüller almış.

Pazar günü gerçekleşecek

Başarılı olursa, Zuckerberg'in sayfası ilk kez hacklenmemiş olacak. Facebook bu hackerı durdurmayı başaramazsa olay, Pazar günü Türkiye saatiyle 13.00’da gerçekleşecek. Aşağıdaki link üzerinden canlı yayın etkinliğini takip edebilirsiniz.

https://www.facebook.com/robot...