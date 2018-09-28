Teknoloji Mark Zuckerbergin Facebook hesabı canlı yayında silinecek
SOSYAL MEDYA

Mark Zuckerberg'in Facebook hesabı canlı yayında silinecek

Tayvanlı bir hacker canlı yayında Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in hesabını sileceğini açıkladı. Eğer bunu gerçekleştirirse Mark Zuckerberg'in Facebook profili ilk defa hacklenmiş olacak.

Mustafa Kalkan Yeni Şafak
Tayvanlı hacker Zuckerberg'in hesabını silerken Facebook üzerinden canlı yayın yapacağını duyurdu.
Tayvanlı hacker Zuckerberg'in hesabını silerken Facebook üzerinden canlı yayın yapacağını duyurdu.

Tayvanlı bir hacker, Mark Zuckerberg’in Facebook profilini sileceğini ve bunu canlı yayında yapacağını duyurdu. 26 bin takipçiye sahip olan hacker bu olayı Pazar günü gerçekleştireceğini Facebook üzerinden paylaştı. Sosyal medya platformunun kurucusunun profilini silerken Facebook’tan canlı yayınlayacağını belirten Chang Chi-Yuan’ın Tayvan’ın beyaz şapkalı hackerları arasında yer aldığı belirtiliyor.

Para kazanmak için hacker oldu

Chang’in Facebook sayfası 2016 yılında düzenlenen bir yarışmada özel katılımcı olarak listelenmişti. Tayvanlı hacker bulduğu hata raporlarına karşı Facebook’un tepkilerini kendi sayfasında paylaşmıştı. Chang, para kazanmak için hacker olduğunu belirtiyor. Geçmişte Facebook’un güvenlik açıklarını bularak ödüller almış.

Pazar günü gerçekleşecek

Başarılı olursa, Zuckerberg'in sayfası ilk kez hacklenmemiş olacak. Facebook bu hackerı durdurmayı başaramazsa olay, Pazar günü Türkiye saatiyle 13.00’da gerçekleşecek. Aşağıdaki link üzerinden canlı yayın etkinliğini takip edebilirsiniz.

https://www.facebook.com/robot...

Elon Musk'a dolandırıcılık davası açıldı
TEKNOLOJİ
Elon Musk'a dolandırıcılık davası açıldı

3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.
'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.
Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

Çok çalışana ödül

Çok çalışana ödül

Kamu personel rejiminde dönüşüm yapılacak.

Huzurevinde yangın

Huzurevinde yangın

​İstanbul'daki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Fark ettiniz mi?Artık yok

Fark ettiniz mi?Artık yok

​Meclis'in yeni halinden ilk fotoğraflar.
Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

​ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Konutta 6 ay uyarısı

Konutta 6 ay uyarısı

​Stokların erimesiyle yeniden yükselişe geçecek.
'İnsanlıkları nerede kaldı'

'İnsanlıkları nerede kaldı'

​Türk futbolunun efsanesine büyük vefasızlık.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.