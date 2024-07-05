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Teknoloji

NASA çaresiz kaldı: Astronotlar uzayda bir aydır mahsur

Boeing'in NASA astronotlarını taşıyan Starliner kapsülünün Dünya'ya dönüşü sürekli olarak erteleniyor. NASA, uzay istasyonundan bir aydır dönemeyen astronotlar için kurtarma görevi düzenlemeye çalışıyor.

11:35 - 5/07/2024 Cuma
Diğer
Starliner
Starliner

5 Haziran'da Dünya'dan ayrılan Starliner mekiği ve ekibinin dönüş tarihi, geçtiğimiz günlerde yine ertelendi.


Haziranın başında uzaya ulaşan Starliner ekibinden Butch Wilmore ve Suni Williams, bir süre daha uzay istasyonunda kalmaya devam edecek.


Ne olmuştu?


Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.


Astronotların sekiz gün sonra dönmeleri gerekiyordu, ancak itici sorunları ve helyum sızıntıları gecikmelere neden oldu.


NASA ve Boeing, endişelenecek bir durum olmadığını, astronotların görevlerle meşgul olmaya devam ettiklerini söylüyor.



NASA çözüm arıyor


NASA yetkilisi Steve Sitch, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın toplantısında, dönüş aracının çeşitli testlerden geçirildiğini ve bu testlerin birkaç hafta sürebileceğini söylemişti.


Astronotlar Wilmore ve Williams ise istasyonda yalnız değil; mevcut bir görev için orada bulunan Rus ve Amerikalı astronotlara katıldılar ve uzay ajansı yetkilileri malzeme sıkıntısı ya da acele etmelerini gerektirecek bir şey olmadığını söyledi.




#NASA
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#uzay
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