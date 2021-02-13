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Nasıl astronot olunur? İşte aranan nitelikler...

Nasıl astronot olunur?

Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gidecek 3 Türk vatandaşı belirlenecek. Astronot olmak için kriterler şunlar: Adayların havacılık alanında deneyim olması tercih ediliyor. Uzak ve yakını keskince görebilmeli. Tansiyon sorunu olmamalı, alkol ve sigara kullanmamalı. Psikolojik rahatsızlık da elenme sebebi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Astronot adaylarının bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarda eğitimi olmasının yanı sıra belirlenen fiziksel şartları sağlaması gerekiyor.
Astronot adaylarının bilim, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarda eğitimi olmasının yanı sıra belirlenen fiziksel şartları sağlaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı”ndaki hedefler kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini açıklamasının ardından, bilimsel çalışmalar yapacak “uzay yolcusu”nun hangi kriterleri taşıyacağı da merak konusu oldu. Kriterler listesi, havacılık tecrübesi olan, havacılık ve uzay tıbbı bölümleriyle spor tıbbı uzmanları ve psikoloji uzmanları tarafından oluşturulacak. Bilim misyonuyla uzaya gitmesi hedeflenen Türk vatandaşının, diğer ülkelerde de olduğu gibi birtakım eğitimlerden geçmesi gerekecek. Eğitimin verileceği kurum tarafından istenen yetkinlik ve becerilere sahip kişiler belirlenecek. Bu kişiler arasından 3 aday seçilerek, yaklaşık 2 yıl sürecek bir eğitim programına alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
OYNAT 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile açıklayan Erdoğan, 'Onuncu ve son hedefimiz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler var. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz. Bu sayede bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız' dedi.


2023’E YETİŞECEK

Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinin ardından, eğitici kurum tarafından “en başarılı” olarak değerlendirilen aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilecek. Daha sonra uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim belirlenecek. Cumhuriyet’in 100’üncü yılına bu takvimin yetiştirilmesi hedefleniyor. Astronot Programı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bilimsel deneyleri de kapsayacak. Bu deneyler biyolojik deneyler olabileceği gibi, Türkiye’de geliştirilen malzemelerin uzay dayanım testleri ve deneyleri de olabilecek. Bilim misyonu, üniversiteler ve bilim insanlarıyla yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Uygun takvim planlanırsa Türk astronot tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan bir küp uydu gönderilmesi de gerçekleştirilebilecek.

KESKİN GÖRÜŞ KABİLİYETİ ARANIYOR

Öte yandan ulusal uzay ajansları genellikle astronot adaylarında, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi sahibi olmasının yanı sıra belirli fiziksel özellikleri de karşılama şartını arıyor. Astronot adaylarının havacılık ve uzay alanlarında deneyim sahibi olması tercih sebebi olurken, adaylar sivil veya askeri personel arasından seçilebiliyor. Astronot adaylarının uzak ve yakın görme keskinliğinin her iki gözde de 20/20 seviyesinde olması veya cerrahi işlemlerle bu seviyeye getirilmesi bekleniyor. Adaylarda, tansiyon problemlerinin olmaması şartı da aranıyor. Uzayda bilimsel çalışma yapacakların, alkol ve sigara kullanmaması, herhangi bir hastalık veya psikolojik rahatsızlığının bulunmaması gerekiyor.

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