OPPO, Reno13 serisini Türkiye’de satışa sundu

Akıllı telefon üreticisi OPPO, gelişmiş AI fotoğrafçılık özellikleri, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken yeni Reno13 serisini Türkiye’de satışa sundu. Reno13 Pro 5G, Reno13 F 5G ve Reno13 F modellerinden oluşan seri, amiral gemisi seviyesindeki yenilikleri daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırarak mobil deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. 50MP ana kameralı modeller, IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile zorlu koşullara uyum sağlıyor.

Reno13 Serisi, AI Livephoto, EIS stabilizasyon ve dinamik kare genişletme teknolojisi ile ultra net görüntüler sunuyor. AI Motion özelliği, durağan fotoğrafları kısa videolara dönüştürerek karelere hayat katıyor. 50MP ana kamera, 32MP ön kamera ve profesyonel düzeyde düzenleme imkanı sunan yapay zeka destekli özellikler, mobil fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor.

IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip Reno13 serisi, 2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar sualtı çekimi yapabilme özelliği ile öne çıkıyor. Özel Sualtı Modu, renk bozulmasını en aza indirirken fiziksel düğme kontrolü ile kolay kullanım sağlıyor.

Reno13 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 işlemci, 1.5K 120Hz OLED ekran ve 5.800mAh batarya ile üstün performans sunarken, 80W SUPERVOOC hızlı şarj desteği uzun süreli kullanım sağlıyor. Reno13 F 5G modeli ise Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ve 45W SUPERVOOC hızlı şarj ile günlük kullanıma yüksek verimlilik katıyor.

Kelebek kanatlarından ilham alan zarif tasarımı, tek parça cam arka kapak ve havacılık sınıfı alüminyum çerçeve ile birleştiren Reno13 serisi, plastik çerçevelere göre %200 daha yüksek dayanıklılık sunuyor. Çok Yönlü Zırh tasarımı, gelişmiş darbe emilimi ve düşme direnci sağlıyor.

Reno13 F 5G, Çift Stereo Hoparlör ve Ultra Ses Modu ile etkileyici bir ses deneyimi sunarken, AI LinkBoost 2.0 teknolojisi ile sinyal kalitesini artırıyor. 360 derece anten tasarımı, zayıf sinyal alanlarda bile kesintisiz bağlantı sağlıyor.

İki farklı renk seçeneği ile gelen seride Reno 13 F 4G 8GB / 256GB: 18 bin 999 TL, Reno 13 F 5G 12GB / 256GB: 24 bin 999 TL ve Reno 13 Pro 5G 12GB / 512GB: 49 bin 999 TL fiyatla satışa sunuldu.



