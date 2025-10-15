Yeni Şafak
Samsung ve Apple rekabetinde yeni dönem: iPhone 17 talebi rekor kırdı

Samsung ve Apple rekabetinde yeni dönem: iPhone 17 talebi rekor kırdı

22:29 15/10/2025, Çarşamba
G: 16/10/2025, Perşembe
Samsung ve Apple rekabetinde yeni dönem: iPhone 17 talebi rekor kırdı
Samsung ve Apple rekabetinde yeni dönem: iPhone 17 talebi rekor kırdı

Küresel akıllı telefon satışları yeniden yükselişe geçti. IDC verilerine göre 2025’in üçüncü çeyreğinde sevkiyatlar %2,6 arttı. Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 modelleriyle zirvedeki yerini korurken, Apple ise iPhone 17 talebiyle rekor kırdı.

Küresel akıllı telefon pazarı yeniden ivme kazandı. Uluslararası Veri Şirketi (IDC) tarafından yayımlanan son rapora göre, 2025’in üçüncü çeyreğinde dünya genelinde akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artış göstererek 322,7 milyon adede ulaştı. Uzmanlara göre, bu yükselişte yapay zekâ destekli telefonlar, katlanabilir modeller ve yenilikçi tasarımlar etkili oldu.


Samsung yeniden zirvede

Küresel rekabette liderlik koltuğunu bırakmayan Samsung, üçüncü çeyrekte 61,4 milyon adet satışa ulaştı. Şirketin satışları bir önceki yıla göre %6,3 oranında artarken, %19’luk pazar payıyla zirvedeki yerini korudu. Samsung’un başarısında özellikle Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerine olan yoğun ilgi etkili oldu.


Apple’ın rekoru: iPhone 17 talebi tavan yaptı

Apple, üçüncü çeyrekte %18,2 pazar payı elde ederek ikinci sırada yer aldı. IDC verilerine göre şirket, şimdiye kadarki en iyi üçüncü çeyrek performansını sergiledi. iPhone 17 serisine olan yüksek talep, satışlardaki artışın ana nedeni olarak öne çıktı.


Xiaomi ve Transsion yükselişte

Üçüncü sırada yer alan Xiaomi, %13,5 pazar payıyla istikrarlı büyümesini sürdürdü. Ancak çeyreğin en dikkat çekici çıkışını, Itel, Tecno ve Infinix gibi markaları bünyesinde bulunduran Transsion gerçekleştirdi. Özellikle Afrika pazarındaki güçlü performansıyla şirket, satışlarını %13,6 oranında artırarak dördüncü sıraya yükseldi.


Yılın son çeyreği için iyimser tablo

IDC, akıllı telefon pazarındaki toparlanmanın 2025’in son çeyreğinde de sürmesini bekliyor. Yapay zekâ destekli mobil çözümler, uzun pil ömrü ve katlanabilir modellerin 2026’ya kadar büyümenin ana motoru olacağı öngörülüyor.

