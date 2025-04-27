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Spotify abonelik ücretlerine zam yapacak: Super premium paketi neler sunacak? Ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar

Spotify abonelik ücretlerine zam yapacak: Super premium paketi neler sunacak? Ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar

22:5127/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Spotify abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor
Spotify abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor

Spotify, dünya genelinde abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. İngiliz Financial Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirket Haziran 2025 itibarıyla Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde abonelik fiyatlarını 1 Euro kadar artırmayı planlıyor. Ancak ABD, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan zam nedeniyle bu artıştan etkilenmeyecek.

Spotify, geçtiğimiz haftalarda Hollanda ve Lüksemburg gibi ülkelerde, kullanıcıları önceden bilgilendirmeksizin fiyat artışlarına gitmişti. Bu artışların bu yaz boyunca daha fazla ülkede uygulanması bekleniyor.


TÜRKİYE FİYATLARI ARTACAK MI?

Türkiye'de de fiyat artışı bekleniyor. Şubat 2025'te yapılan son artışla, bireysel abonelik 39,99 TL'den 59,99 TL'ye, duo paketi 54,99 TL'den 79,99 TL'ye, aile paketi ise 64,99 TL'den 99,99 TL'ye çıkmıştı. Öğrenci paketi de 21,99 TL'den 32,99 TL'ye yükselmişti. Spotify, Türkiye’deki fiyatları yeniden artırabilir.


Müzik endüstrisi temsilcileri, Spotify ve Apple Music gibi platformların fiyatlarının, enflasyon oranlarının çok altında kaldığını ve bu yüzden fiyat artışı yapılması gerektiğini uzun süredir savunuyor. Bu sebeple, müzik yayın servislerinin fiyat artışı yönünde baskılar arttı.


Bununla birlikte, Super Premium adında yeni bir abonelik paketi de gündemde. Bu paket, kullanıcılara müziklere erken erişim, konser biletlerine önceden erişim gibi ekstra avantajlar sunacak. Spotify'nın bu yeni hizmetiyle gelirlerini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.



#Spotify
#Abonelik ücretleri
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