Teknoloji Tamamen 5G kullanan ilk ülke Monako oldu
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Tamamen 5G kullanan ilk ülke Monako oldu

Avrupa Birliği'nde yer alan Monako, Huawei'nin 5G ekipmanlarıyla ülke genelinde 5G bağlantısını kullanmaya başladı. Bu sayede dünyanın tamamen 5G kullanan ilk ülkesi haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Huawei 5G ekipmanları satışında dünyanın önde gelen firmaları arasında.
Huawei 5G ekipmanları satışında dünyanın önde gelen firmaları arasında.

Dünyanın en küçük ülkesi olan Monako, 5G teknolojisine geçen ilk ülke oldu. Huawei ile Monaco Telecom arasında yapılan anlaşmalar sonucunda 5G teknolojisi ülke genelinde aktif oldu. Monako bu anlaşma ile dünyada 5G altyapısını %100 oranında yayabilen ilk ülke oldu. 202 hektar yüz ölçümüne sahip olan Monako'nun nüfusu ise 38.695 kişi.

9 Temmuz 2019 itibariyle 5G altyapısını aktifleştiren Monaco Telecom, ülkenin tümünde 5G'yi kullanıma sundu. Oldukça küçük yüzölçümüne sahip olan ülkenin bunu yapması tabii ki hiç de zor değil. Yine de böyle küçük bir ülkenin yaptığı 5G atılımı, dünyadaki diğer tüm ülkelere örnek olmalı diye düşünüyoruz. Hatırlatmak gerekirse, yapılan son araştırmalara göre Huawei şu an için dünyadaki en iyi 5G ürünlerine sahip.

"Tamamen 5G ile donatılan ilk devlet olmayı başardık" açıklamasını yapan Monaco Telecom başkanı Etienne Franzi, "Monako'nun sahip olduğu 5G teknolojisi, herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi ve olağanüstü fırsatlar sunuyor" diyerek sözlerine devam etti.

Dünya geneline baktığımızda ise Güney Kore, ülke çapında 5G teknolojisinin tamamlandığını açıklamıştı. Avrupa'da ise İsviçre ve Finlandiya gibi küçük ülkeler de 5G altyapı çalışmalarına yeni başladı. Almanya şu an için sadece operatörlere frekansların dağıtımını gerçekleştirirken, Fransa da bu yılın son çeyreğine doğru 5G çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Birleşik Krallık ve İspanya'da da bazı şehirlerde 5G kullanılmaya başlandı. Ülkemizde ise Turkcell, 5G teknolojisinin kullanıma hazır olduğu yönünde reklam yapmaya başladı.

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