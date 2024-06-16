TECNO CAMON 30 serisi Türkiye’de

Çinli mobil teknoloji firması TECNO, yeni amiral gemisi CAMON 30 serisini Türkiye satışa çıkardı. 50MP ana kamera, 50MP Vlog ön kamera, SONY IMX890 Sensör, OIS ve EIS teknolojisiyle kullanıcılarına etkileyici bir deneyim yaşatmayı hedefleyen cihaz, gelişmiş ikonik tasarımı, amiral gemisi gücü ve performansıyla da dikkat çekiyor. Serinin tüm üyelerinde, 6.78 inç AMOLED ekran ve yenilikçi yapay zeka özellikleri ve Android 14 işletim sistemi ile geliyor.

Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir seviye

CAMON 30 Serisi, yenilikçi yapay zeka destekli özellikleriyle fotoğraf ve video deneyimini zenginleştiriyor. TECNO, yapay zeka tabanlı bir görüntü çipi ile görüntüleme ve kullanıcı deneyiminde çığır açarak kullanıcılarına 'nihai' bir deneyim sunuyor. Seride, video kaydı, sesli asistan uyandırma uyarıları, şarj durumu bildirimleri, kızılötesi uzaktan kumanda durumu ve daha fazlası için bir bildirim olarak işlev gören zarif ve akıllı bir gösterge ışığı bulunuyor, bu da telefona retro bir dokunuş katıyor.

4K 60fps video kayıt kalitesi

50MP ana kamera, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) desteği ile donatılan TECNO CAMON 30 Pro 5G, f/1.8 diyafram açıklığı, 1μm piksel boyutu ve 1/1.56 sensör boyutuna sahip SONY IMX890 sensörü ile özellikle düşük ışık koşullarında üstün performans sunuyor. Gündüz çekimlerinde 50MP ultra yüksek çözünürlüklü lensi ile en küçük ayrıntıları bile yakalayan, gece fotoğrafçılığında ise piksel füzyon teknolojisini kullanarak kamerayı bir gece görüş cihazına dönüştüren TECNO CAMON 30 Pro 5G, 4K 60fps video kayıt özelliği ile hayatın her anını profesyonel kalitede yakalamak mümkün hale getiriyor. Cihazdaki ön kamera ise 50MP çözünürlüğü, 1/2.76 sensör boyutu ve 0.64μm piksel boyutu ile selfie çekimlerinde öne çıkıyor.

Performansı görüntüyle birleşiyor

MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G çip ile donatılan CAMON 30 Pro 5G, TSMC 4nm çip, amiral gemisi performansı, Imagiq 785 görüntü işleme, olağanüstü verimlilik ve uzun pil ömrü özelliklerine sahip. Serinin CAMON 30 5G ve CAMON 30 modelleri sırasıyla MediaTek Dimensity 7020 5G ve Helio G99 Ultimate Octa-Core yongaları tarafından destekleniyor. CAMON 30 Serisi 512 GB'a kadar depolama alanı ve 24 GB'a kadar bellek (12 GB Genişletilmiş RAM) sunarken, CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G ayrıca yüksek tempolu oyunlar için gelişmiş 9 katmanlı oyun sınıfı soğutma sistemine sahip.

Gücüne göre uygun fiyat