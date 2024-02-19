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Teknoloji

TEKNOFEST 2024’te heyecan verici yeni bir yarışma

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda teknoloji yarışmalarında kıyasıya mücadele edecek olan gençler yeni bir yarışma ile tanışacak. Hava Savunma Sistemleri Yarışması TEKNOFEST’te yerini aldı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu için önemli bir yere sahip yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri en az 3 en fazla 15 kişilik takımlar haline katılabiliyor. Detaylar haberimizde...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:11 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular devam ederken her yıl bir önceki yıla göre de daha fazla yarışma kategorisi açılıyor. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına yeni eklenen Hava Savunma Sistemleri Yarışması da bu yıl ilk kez başvuru alacak.


Aselsan’ın yürütücülüğünde düzenlenen Hava Savunma Sistemleri Yarışması kapsamında savunma sistemlerinin yeterli donanım ve kabiliyetlere sahip olması, askeri uygulamalarda ülke güvenliğini sağlamak için takımlara verilen senaryolara ilişkin görevleri başarı ile gerçekleştirecek hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hedefleniyor. Ülke çapında geniş bir tabana yayılarak özgün, yerli ve yetenekli sistemlerin geliştirilmesini amaçlayan yarışmada tek kategori bulunuyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu için önemli bir yere sahip yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören yükseköğretim (ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrencileri en az 3 en fazla 15 kişilik takımlar haline katılabiliyor.

Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda dereceye giren takımlardan birinciliği elde edenlere 150 bin TL, ikinciliği kazanan takıma 120 bin TL ve üçüncü olan ekibe ise 100 bin TL ödül verilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam edecek. Ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular
web sitesi üzerinden 20 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor.


#TEKNOFEST
#Aselsan
#teknoloji
#bilim
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