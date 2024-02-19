TEKNOFEST 2024’te heyecan verici yeni bir yarışma

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular devam ederken her yıl bir önceki yıla göre de daha fazla yarışma kategorisi açılıyor. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına yeni eklenen Hava Savunma Sistemleri Yarışması da bu yıl ilk kez başvuru alacak.