Türkiye'nin gücüne güç katacağız

AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi’nde tüzük değişikliğiyle oluşturulan Bilgi ve İletişim Teknolojileri biriminden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ömer İleri, Yeni Şafak’a konuştu. İleri, başkanlığın faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile kurulmuş bu başkanlıkta görev almaktan gurur duyduğunu söyleyen İleri, “Türkiye, AK Parti iktidarında kendini sistematik olarak geleceğe hazırlayan, günlük politikalardan ziyade 2023, 2053 ve 2071 gibi kilometre taşı tarihlerle somutlaşmış uzun soluklu yol haritaları ile yönetilen bir ülke. İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm süreci de üzerinde dikkatle düşünülmesi ve politika üretilmesi gereken bir alan olması dolayısıyla bu başkanlık hayata geçmiş durumda” dedi.

REKLAM

Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan ve muhabirimiz Osman Özgan, Ömer İleri’yi makamında ziyaret etti.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇACAK POLİTİKALAR

“Temel olarak dijitalleşme sürecinde Türkiye’nin önünü açacak, gücüne güç katacak politikaları belirlemek istiyoruz” diyen İleri, başkanlığın 3 temel faaliyet alanını açıkladı. İleri, şunları söyledi: “İlk olarak partimizin etkin teknoloji kullanımını ve bu alandaki liderliğini pekiştirmek istiyoruz. Partimizin yönetim süreçlerinde en etkin teknolojileri kullanması, sistemlerini sürekli ve uygun şekilde güncellemesi, siyasi karar alma süreçlerini en verimli ve etkin şekilde yürütmesinin sağlaması açısından önemli.

GENÇLERLE İLETİŞİM, TOPLUMSAL DEĞİŞİM

Bir diğer alan ise genç nüfusla iletişim. Gençlerin önünü açacak, onlara vizyon verecek alanlarda onlarla iletişim halinde olacağız. Gençlerimize değişen, gelişen teknolojiler ve bunların onların hayatlarında oluşturacakları iz düşümleri konularında ulaşmak, geleceklerini yakinen ilgilendiren bu dönüşümde onlarla yürümek istiyoruz. AK Parti’nin teknolojik anlamda ‘gençlere bakan yüzü’ diye de konumlandırabiliriz bu başkanlığı. Üçüncü faaliyet alanımız da dijitalleşmenin getireceği toplumsal değişimlerle ilgili politika üretmek. Gelişmelerin toplumsal hayatımıza, iş piyasamıza, aile kurumumuza etkilerini öngörerek ülkemizi gerek altyapı gerekse de eğitim, iş hayatı noktalarında bu sürece etkin şekilde hazırlayabilmek için politikalar üreteceğiz. Başkanlık olarak bu alanlarda projelerimizi hızla geliştiriyoruz, bazıları üzerinde fiilen çalışmaya da başladık.”

REKLAM

SOSYAL MEDYA TEMSİLCİLERİYLE TEMAS

Ömer İleri, sosyal medya mecraları ile iletişim halinde olacaklarını belirterek, “Sosyal medya platformlarının temsilcileriyle önümüzdeki dönemde görüşeceğiz. Uzun vadede vizyon geliştirmek istiyoruz, ama kısa vadede güncel problemler oldukça bunlara da eğilmek istiyoruz. Sadece onlarla değil Türkiye’de bazı yerleşik teknolojik firmalarla, akademisyenlerle, STK’larla görüşeceğiz. Beyin fırtınaları yapacağız, geri bildirimlerini alacağız” diye konuştu.

WhatsApp’ın sözleşme dayatmasına değinen İleri, “Toplumda kişisel veri, veri güvenliği ve özel hayat konularında bir farkındalık oluşmasını olumlu karşılıyorum. Sosyal ağ temsilcilerinden beklentimiz de mutlaka bu hassasiyeti gözetmeleri olacaktır. Tabi bu konuda yapılması gereken çalışmalarımız da olacak” dedi.

Siyasetle dolaylı ilişkim oldu

Türkiye’de ve yurt dışında teknoloji sektöründe önemli görevlerde bulunan Ömer İleri, daha önce aktif siyasette bulunmadığını belirtirken,

dedi.

Eninde sonunda kaybedecekler