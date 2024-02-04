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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Sosyal medya hesabından paylaştı

Dünyaya dönmek için gün sayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından bir dönüş mesajı yayımladı. Gezeravcı paylaşımında; "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:22 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 14:25 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Gezeravcı,
"Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
" ifadesini kullandı.

Paylaşımına
"Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!"
diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."



#Alper Gezeravcı
#Dünya'ya dönüş
#Türkiye'nin ilk astronotu
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