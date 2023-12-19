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Teknoloji

V29 5G ile en uzun geceyi kutlamaya değer

V29 5G, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ı benzersiz fotoğraf ve videolarla hafızalara kaydetmek isteyenler için uzun pil ömrü ve profesyonel fotoğrafçılık özellikleri ile ideal bir seçenek sunuyor.

12:29 - 19/12/2023 Salı
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Foto: vivo
Foto: vivo

Güneşin ekvator çizgisine en uzak mesafede olduğu, gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı ana gün dönümü deniyor. Her yıl kış gün dönümü olarak gerçekleşen 21 Aralık’ta kuzey yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanıyor. Gece ve gökyüzü fotoğrafçılığını sevenler, istedikleri gibi kareleri arayıp fotoğraflamak için bu tarihte daha uzun süreye sahip oluyor.

Fotoğrafçılık alanındaki inovasyonlarıyla orta segmente yeni bir soluk getiren vivo V29 5G, akıllı telefona entegre edilmiş stüdyo düzeyinde fotoğrafçılık yetenekleri ile en uzun geceyi fotoğraflamak isteyenlere karanlıkta ve düşük ışıkta da en güzel kareleri yakalama olanağı veriyor. 4600 mAh (TYP) güçlü bataryasıyla uzun süre kullanım sunan V29 ile en uzun gecede de herhangi bir priz veya güç kaynağı arayışına girmeden saatlerce fotoğraf ve video çekmeniz mümkün. Buna ihtiyaç duyduğunuz noktada ise telefonu sadece 18 dakika içinde yüzde 1'den yüzde 50'ye şarj edilebilen 80W Flaş Şarjı yardımınıza yetişecek. 

En güzel gece gökyüzü fotoğrafları


Gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile olağanüstü gece görüntü kalitesi sunan V29, pozlamayı genişletip ışık girişini artırarak son derece stabil görüntüler yakalamanızı sağlıyor. Böylece fotoğraf ve videolarda düşük ışık koşullarında bile üstün görüntü kalitesi ve tatmin edici sonuçlar elde edebilirsiniz. Gece gökyüzünün en güzel anlarını ve ayın en parlak görüntülerini yakalamanıza yardımcı olan Süper Ay Modu ve samanyolunu yakalayıp fotoğraflamanızı sağlayan Yıldız modu ile de çok daha keyifli bir gökyüzü izleme ve fotoğraflama deneyimi yaşayacaksınız.

V29’un gelişmiş teknolojisi ile gece ayrıntıları en iyi şekilde yakalayarak sadece başarılı fotoğraflar değil son derece etkileyici videolar çekmek de mümkün. Gece çekimlerinde ayrıntıları kusursuz güzellikle yakalamanızı sağlayan telefonun OIS ve EIS tarafından desteklenen Ultra Stabil Video özelliği sayesinde daha sabit ve net gece sahneleri çekebilirsiniz. Telefon bu özellik ile saniyede 1.000'e kadar sabitleme hesabı ve 10.000'e kadar sabitleme hareketi gerçekleştirerek istenmeyen hareketlerden kaynaklı bulanıklığı etkili bir şekilde azaltıyor. Bu sayede görüntüleri net ve hassas bir şekilde yakalayabilirsiniz.

“Star Işığı” ile karanlıkta birbirinden güzel portreler


Stüdyo portresi konusunda iddialı V29 5G’nin standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ama profesyonel stüdyolardakilere benzer yumuşak bir ışık sağlayan “Star Işığı” (Aura Light) ile de en uzun gecede birbirinden güzel ve etkileyici portre fotoğrafları çekebilirsiniz. “Star Işığı” yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti ile fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeleri ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanları ortadan kaldırırken kameranın değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı da loş ortamlardaki nesneleri aydınlatıp özelliklerini belirgin hale getirerek portreleri daha da güzelleştiriyor.


Güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm Snapdragon® 778G mobil platformu üzerinde çalışan V29 5G, Memory Booster özelliği sayesinde kullanıcılara 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunuyor. Böylece çektiğiniz birbirinden güzel gece fotoğraf ve videosunu dilediğiniz sürece saklayabilirsiniz. V29 5G, segmentinde ilk olan kavisli AMOLED ekranı ile de geriye dönüp bakmak istediğinizde bu fotoğrafları keyifle görüntülemenizi sağlıyor.


vivo V29 modelini tüketicilere en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile sunuyor. 20 – 21 Aralık tarihlerinde seçili ürünlerde myvivoshop.com’da en uzun geceye özel indirimlere ek olarak 500TL’ye varan indirim kuponları da sizleri bekliyor.


vivo Hakkında:


Akıllı cihaz ve hizmetleri odağına alarak güçlü tasarıma sahip ürünler üreten dünyanın lider teknoloji şirketi vivo, insanlarla dijital dünya arasında bir köprü kurmayı hedefliyor. Şirket, benzersiz yaratıcılığı sayesinde kullanıcılara giderek daha kullanışlı bir mobil ve dijital yaşam sunuyor. vivo toplum için değer yaratma misyonunu; Çin felsefesinde doğru şeyleri yapma ve işleri doğru şekilde yapma tutumunu açıklayan bir kavram olan Benfen felsefesine dayandırıyor. Kullanıcı odaklılık, tasarım odaklı değer, sürekli öğrenme ve takım ruhu gibi temel değerleri sahiplenen şirket; daha sağlıklı, daha sürdürülebilir dünya standartlarında bir kuruluş olma vizyonuyla sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi uyguluyor. Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pekin, Hangzhou, Şanghay ve Xi'an’daki Ar-Ge merkezleri ile vivo; 5G, yapay zekâ, endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık ve görüntüleme gibi önemli konuların da aralarında bulunduğu alanlarda en ileri teknoloji kullanıcı teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip akıllı bir üretim ağı bulunan vivo’nun ürünleri, şu an itibariyle 60’ın üzerinde ülke ve bölgede satışa sunuluyor ve dünya çapında 400 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından sevilerek kullanılıyor. vivo hakkındaki son haberleri
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#V29 5G
#vivo
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