Yapay zeka sınırları zorladı: Tıp tarihine damga vuracak! 1 saniyede kanser teşhisi

İzmir’de faaliyet gösteren bir yazılım ve yapay zeka üreticisi şirketin yönetim kurulu başkanı Erkan Karagöz, yapay zeka dünyasında son yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "Yapay zeka, çeşitli sektörlerdeki sınırları zorlamaya devam ediyor. Radyoloji görüntülerini analiz ederek hastalıkları daha hızlı ve doğru bir şekilde tanımlayarak, erken teşhis ve kişiye özel tedavilerin geliştirilmesine olanak tanıyor. 1 saniyede yüzde 98 üzerinde bir doğrulukla kanseri teşhis mümkün" dedi.

1 saniyede kanser teşhisi

Meme kanserinin teşhisi yönünde yapay zeka yazılımı geliştirdiklerini, meme kanserini mamografi kesit görüntüleri ile sadece 1 saniyede yüzde 98 üzerinde bir doğrulukla tanıdıklarını belirten Karagöz, bu modülün aynı zamanda karaciğer hastalıklarını da tespit ettiğini ifade etti. Karagöz, "Yapay zeka kişisel asistanlar aracılığıyla günlük yaşamımıza daha fazla entegre oluyor. Sesli komutları anlama ve doğal dil işleme yetenekleri gelişen sanal asistanlar, kullanıcılara daha kişisel ve etkileşimli bir deneyim sunuyor. Bu, ev otomasyonu ile iş dünyası ve günlük görevlerde kolaylık sağlıyor. Yapay zeka robotların karmaşık görevleri daha hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Bu da endüstriyel otomasyonun artması ve üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesi anlamına geliyor. Yapay zeka destekli robotlar, insanlarla iş birliği içinde çalışarak üretkenliği artırıyor” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli olan çekirdek sistemine sahibiz”

“Yapay zeka artık duygusal ifadeleri tanıma yeteneğini geliştiriyor” diyen Karagöz, “Bu, müşteri hizmetlerinden eğitim alanına kadar birçok alanda insan-makine etkileşimini daha zengin ve duygusal bir seviyeye taşıyor. Bu gelişmelerle birlikte yapay zeka etiği ve duygu tanıma konusundaki endişeler de artıyor. Bizim de şirket olarak geliştirmiş olduğumuz yüz tanıma sistemi ve davranış analiz sistemlerinde bu özelliklerin hepsini kullanıyoruz. Türkiye’de bütün modülleri ile yerli ve milli olan çekirdek sistemine sahibiz” diye konuştu.

“Etik, güvenlik ve mahremiyet konularının dikkatlice ele alınması gerekiyor”

Hukuk alanında geliştirmekte oldukları yapay zeka robotu ile ilgili de bilgi veren Karagöz, “Özellikle büyük veri analizi ve hukuki belgelerin incelenmesi gibi alanlarda yapay zeka avukatları destekleyerek daha hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlayacaktır. Bu kullanımın etik ve mahremiyet konularını beraberinde getirdiği unutulmamalı. Yapay zeka bu alanlarda sağladığı avantajlarla birlikte etik ve güvenlik konularında da tartışmaları beraberinde getiriyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yapay zeka alanında yapılan çalışmaların gelecekte daha da önem kazanması bekleniyor. Her geçen gün yeni bir potansiyel ortaya çıkararak, insan yaşamını daha kolay ve etkili hale getirme yolunda ilerliyor. Teknolojilerin kullanımıyla ilgili; etik, güvenlik ve mahremiyet konularının dikkatlice ele alınması gerekiyor. Gelecekte yapay zeka alanındaki araştırmaların ve geliştirmelerin bu konulara odaklanması, teknolojinin toplumsal fayda sağlamasına yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Karagöz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka geniş bir sektörlerde ve disiplinlerde önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin kontrolsüz bir şekilde ilerlemesi, beraberinde çeşitli sorumlulukları da getiriyor. Yapay zekanın; etik kullanımı, veri güvenliği ve toplumun çeşitli kesimlerine eşit şekilde hizmet etmesi için yönetişim ve düzenleme mekanizmalarının güçlendirilmesi önemli bir konudur. Bu bağlamda gelecekteki yapay zeka gelişimlerinin, sürdürülebilir, adil ve etik bir temelde ilerlemesi kritik bir öneme sahiptir. Ülkemize ve milletimize fayda sağlayacak yazılımlar geliştirmeye devam edeceğiz."







