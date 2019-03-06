Teknoloji YouTubedan Momo açıklaması
SOSYAL MEDYA

YouTube'dan Momo açıklaması

Çocukları etkileyen tehlikeli oyun Momo hakkında YouTube yetkilileri yenisafak.com'a açıklama yaptı.Tehlikeli oyun ilk olarak WhatsApp üzerinden yayılıyordu ve diğer sosyal medya platformlarında da yer aldığı gözlemlenmişti.

Mustafa Kalkan Yeni Şafak
Momo oyunu nedeniyle onlarca çocuğun kendisine zarar verdiği belirtiliyor.
Momo oyunu nedeniyle onlarca çocuğun kendisine zarar verdiği belirtiliyor.

‘Mavi Balina’ ve ‘Momo’ gibi oyunlar internet üzerinden özellikle küçük yaştaki çocukların kendilerine zarar vermesine ve intihar etmesine neden oluyor. Sosyal medya platformları üzerinden çocuklara ulaşan ve komutlarla ilerleyen bu tehlikeli oyunlar yüzlerce çocuğun intiharına sebep olmuştu.

Momo oyunu yaz aylarında ortaya çıkmış ve geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmişti. Yenisafak.com’a konuşan YouTube Türkiye yetkilileri konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

  • “Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda YouTube’da Momo’ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır."

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