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Teknoloji

2024 IMEI kayıt ücretine dev zam: 31.692 TL olacak

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla yeni yılda vergi, harç ve ceza gibi işlemlere gelecek olan zam oranı belli oldu. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye’de kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti yeni yılda artıyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda yüzde 58,46 üzerinden güncellenecek Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile beraber kayıt ücretinin tam, 31.692 TL seviyesine çıkacağını belirtti.

11:44 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 arttı.

Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak belirlendi.

Bu veriler doğrultusunda, 2024 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerinde artış olacağını belirtti.

Bingöl şu değerlendirmeyi yaptı:

  • “2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl;
  • Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya,
  • bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya,
  • en düşük radar cezası ise 951 liradan 1.506,95 liraya yükselecektir.”


#Telefon
#Vergi
#IMEI
#Kayıt Ücreti
#Enflasyon
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