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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 arttı.
Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak belirlendi.
Bu veriler doğrultusunda, 2024 yılında vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerinde artış olacağını belirtti.
Bingöl şu değerlendirmeyi yaptı:
- “2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 olmuştur. Böylece önümüzdeki yıl;
- Yurtdışından şahsi kullanım için getirilen cep telefonlarında harç tutarı 20.000 liradan 31.692 liraya,
- bir otomobil için araç muayene ücreti 1.149,60 liradan 1.821,66 liraya,
- en düşük radar cezası ise 951 liradan 1.506,95 liraya yükselecektir.”