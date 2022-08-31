Thodex kurucusu Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalanması ve Türkiye'ye iade süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in iadesi ile ilgili son dakika gelişmesini duyurdu.

THODEX'İN KURUCUSU FATİH ÖZER NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecini değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arnavutluk'ta mahkemeye çıkması gerek. Biz iade edilmesini bekliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in iade süreci hakkında da bilgi veren Soylu, "Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var" dedi.

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"İKİ YÖNTEM VAR..."

Soylu, şöyle konuştu:

"Nisan ayından Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkardık, haziran ayında Arnavutluk'a tekrar gönderdik. Dün itibariyle orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığı'yla temas kurarak, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas ettiler. Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır. Arnavutluk makamları bize yardım eden, destekte bulunan tavır içerdiler. Şükranlarımızı ifade ediyoruz."

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