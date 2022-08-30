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Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer yakalandı. Özer'in yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı. Peki, Thodex'in kurucusu Fatih Özer ne zaman, nerede ve nasıl yakalandı? İşte ayrıntılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Thodexin kurucusu Fatih Özer yakalandı mı?
Thodex'in kurucusu Fatih Özer

Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. İşte detaylar.

Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesi işlemlerine başlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı.

Fatih Özer'in yakalanma görüntüsü
Fatih Özer'in yakalanma görüntüsü

Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özer hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

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