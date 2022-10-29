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Togg nasıl satın alınacak?

Togg'un banttan inmesiyle birlikte ön satış başvurusu nasıl yapılacağı ile fiyatın ne kadar olacağına ilişkin yoğun araştırma sürüyor. Türkiye’nin ‘Devrim’ ile başlayan yerli otomobil hayali sonunda gerçekleşti. C-SUV modeli banttan indirilirken TOGG, devam eden C-Sedan ve C-X Coupé modellerini tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg’un 2023 yılın ilk çeyreğinde yollarda olacağını söyledi. Türkiye’nin gurur tablosu elektriklik otomobilin fiyatının şubat ayında açıklanacağını söyledi. Peki Togg ön satışlar ne zaman başlayacak? Togg’un satışları nasıl olunacak, ön sipariş ne zaman nasıl verilir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Togg ön satışlar ne zaman başlayacak?
Togg ön satışı ne zaman başlayacak?

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, bantlardan inerek üretim serüvenine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen Anadolu olarak isimlendirilen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına geldi. Beyaz renkli Pamukkale adlı modelin yanına park ederek Türk bayrağı renklerine atıfta bulundu. Togg da çalışmaları devam eden C-Sedan ve C-X Coupé modellerinin ilk fotoğraflarını yayınladı.

Togg
Togg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecektir." dedi.

Togg ön başvuru satışları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ön satışın başlayacağı şubat ayında başlayacağını söyledi.

Togg’un fiyatı ne kadar olacak?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un fiyatının da açıklanacağını ve vatandaşların Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebileceklerini belirtti.

TOGG ön sipariş formu: TOGG ön siparişi nasıl verilir?

TOGG için ön sipariş vermek isteyen bir sürü insan "TOGG ön sipariş talebi" araştırması yapıyor. Konuyla ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şuan için herhangi bir yapılanmanın olmadığını sözlerine ekledi. Ayrıca Varank, "Nereye gidersek gidelim ‘Sayın Bakanım TOGG almak istiyoruz’ diyorlar. Müthiş bir talep var. Aracın ön satışıyla ilgili resmi talep toplama yapılmadı. Önümüzdeki dönemde şirket planlamalarını yapacaktır." diyerek de ön siparişin şuan için gündemde olmadığını belirtti.

Toog Ceosu Gürcan Karakaş'tan , distribütörlükle ilgili çok talebin olduğunu ancak bu konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği için duruma ilişkin herhangi bir gelişmenin olmadığı belirtildi. Bu konuya dair dolandırıcılık olaylarına da değinen Karakaş, TOGG bayisiymiş gibi vatandaşlardan ön sipariş ücretleri alınarak dolandırılma olayları olduğunu ve yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 adet TOGG siparişi alındığını ve başka kimseden sipariş almadıklarını söyledi.

Togg özellikleri neler?

  1. TOGG Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanıyor,
  2. Bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşılabilecek
  3. Benzin ve dizel araçlarla rekabet edilecek araçlara satılacak,
  4. Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor,
  5. Fiyatı diğer elektrikli araçlara göre daha uygun fiyatlı olacak,
  6. Bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşılabilecek,
  7. 17-18 bin aracın piyasaya sürülmesi bekleniyor.
  8. Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor
  9. Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak

Togg hızı kaç kilo metre?

  • TOGG otomobillerinin son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

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