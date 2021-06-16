TRT 1 Canlı İzle (EURO 2020 Maçları Canlı İzle)

TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor canlı izleme linki yazımızda. Türkiye İtalya EURO 2020 maçını TRT ekranlarından takip edecek futbolseverler içi TRT 1 ve TRT SPOR uydu frekans bilgilerini de haberimizde derledik. İşte TRT canlı izleme yayın bilgileri.
EURO 2020 HEYECANI TRT'DE
Futbolda Avrupa’nın en büyüğünün belirleneceği şampiyonanın tüm heyecanı TRT ekranlarında olacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran’da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlıyor. Millilerin tüm maçları Tivibu’dan da izlenebilecek. Sporseverler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden de Türkiye maçlarını takip edebilecekler. Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2’den takip edilebilecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (11 HAZİRAN 2021)
- Bugün TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan programların listesi şöyle:
- 10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
- 12:00 Kalk Gidelim
- 14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
- 17:00 Anneler
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Kupa Akşamı
- 21:20 UEFA EURO 2020 Açılış Seremonisi
- 21:55 Türkiye İtalya
- 00:15 Teşkilat
TRT 1 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI
- Uydu: Türksat 4A (42°E)
- Alış Frekansı: 11958
- Polarizasyon: V- Dikey
- Sembol Oranı: 27500
- FEC: 5/6
- Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT SPOR TÜRKSAT 34 UYDU FREKANSI
- TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ:
- Kanal adı: TRT SPOR HD
- Uydu: Türksat
- Frekans: 11054
- Sembol Oranı: 30000
- Polarizasyon: V - Dikey Batı
- FEC: 3/4
TRT 4K UYDU BİLGİLERİ
- TRT 4K TV
- TÜRKİYE'NİN İLK UHD KANALI
- TURKSAT 3A 10980 MHZ V (DIKEY) SR: 12500
EURO 2020 BAŞLADI
Ay-Yıldızlılar, 16'ncısı düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerine beşinci kez katılıyor. 24 takımın yer aldığı finallerde takımlar dörderli altı grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada bitirecek 12 takımın yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. Tek devreli lig usulü oynanacak grup maçlarının ardından diğer turlarda eleme sistemi uygulanacak.
11 farklı şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyona 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek. Milli Takım, 16 Haziran'daki Galler ve 20 Haziran'daki İsviçre maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.
EURO 2020 AÇILIŞ MAÇINDA YENİLDİK
EURO 2020 A Grubunda Türkiye İtalya'ya 3-0 yenildi. Gruptaki İsviçre-Galler maçı ise 1-1 sona erdi.
EURO 2020 PUAN DURUMU