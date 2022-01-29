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TÜİK'in Yeni Başkanı Erhan Çetinkaya Kimdir, Kaç Yaşında?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı. Yapılan değişikliğin ardından "TÜİK'in yeni Başkanı kimdir? Yeni TÜİK Başkanı kim oldu? Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? gibi sorgulamalar hız kazandı. İşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in yeni bakanı Erhan Çetinkaya'nın hayatına dair merak edilenler..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TÜİKin Yeni Başkanı Erhan Çetinkaya Kimdir, Kaç Yaşında?
erhan çetinkaya

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı. Haberin ardından TÜİK Başkanı olan Erhan Çetinkaya kimdir? sorusu gündeme geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.


TÜİK BAŞKANI ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri’nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Daha sonra ABD’de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business’tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK’daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. İsviçre’de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil etti. CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikaları sahibi olup Eylül 2017’den Aralık 2019’a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

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