Türkiye’deki En İyi Snowboard Rotaları: Macera Beklemez

Siz de bir snowboard tutkunuysanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda Türkiye'deki en iyi snowboard rotalarını siz macera severler için derledik. Derlediğimiz snowboard rotalarına ulaşmak için Anadolujet’i tercih edebilirsiniz.

Kartalkaya Kayak Merkezi

İlk rota olarak sizleri Bolu'ya bağlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne götüreceğiz. Köroğlu Dağları’nın üzerinde yer almaktadır. Hem sporcuların hem de tatil yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir kayak merkezidir. Snowboard denilince akla gelen en önemli snowboard merkezlerinden biridir. Merkezde snowboard yaparken bembeyaz, karlarla kaplı doğanın tadını da çıkarabilirsiniz. Snowboard yapmayı bilmeyenler ve gerekli ekipmana sahip olmayanlar üzülmesin. Merkezde snowboard dersleri verilirken snowboard malzelerinin kiralandığı yerler de bulunmaktadır. 30 kilometreyi bulan pistleri için snowboard tutkunları için vazgeçilmez bir merkezdir.

REKLAM

Uludağ Kayak Merkezi

Snowboard merkezlerinden bahsediyorken Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden olan Uludağ Kayak Merkezi'nden bahsetmemek olmaz. Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağıdır. Toplam pistinin uzunluğu 20 kilometreye varan Uludağ'da snowboard bilen veya bilmeyen herkes bu macera dolu sporu yapabilir. Profesyonel ve amatör olarak snowboard ile uğraşanlar için tasarlanmış pistler bulunmaktadır. Ulaşımının kolay olması da önemli snowboard merkezi haline gelmesinde etkilidir. Uludağ'da snowboard yapmak için Bursauçak biletialarak ilk adımı atabilirsiniz. Kış aylarının vazgeçilmez kayak merkezlerinden olan Uludağ, gerek İstanbul'a yakın olmasıyla gerekse ulaşımının kolaylığıyla birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır.

REKLAM

Palandöken Kayak Merkezi

Erzurum'da bulunan Palandöken Kayak Merkezi, her yıl binlerce karsevere ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'nin en uzun pistine sahiptir. Tam 12 kilometre. Toplam pist uzunluğu ise 28 kilometreyi bulmaktadır. 22 pistiyle her seviyedeki sporcu tarafından tercih edilmektedir. Erzurum'un iklim özelliklerin ötürü yılın sadece 3 ayında değil, 5 ayında, snowboard yapma imkanı vardır. Farklı pistler arayışına girerseniz Erzurum'a yakın olan Sarıkamış Cıbıktepe Kayak Merkezi'ni önerebiliriz. Sıradaki rotamız o.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nden bahsetmişten ona yakın Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni es geçmek olmaz. Snowboard tutkunları için özel tasarlanmış ve onlara ayrılmış burada bulunmaktadır. Size uzun bir yol gibi görünebilir fakat uçak yolculuğu tercih ederseniz kısa sürede ulaşabilirsiniz. Kar kalitesi ve pistleri açısından dünyanın en önemli kayak merkezleri arasında yerini alabilir. Karlarla kaplı çam ağaçları ve muhteşem manzaraları ile kış sporlarını daha keyifli hale getiriyor. Yağan kristal karlar, snowboard için son derece elverişlidir.

REKLAM

Kartepe Kayak Merkezi

İstanbul'a yakın olmasıyla da kış aylarında hayli ilgi gören, İzmit'te bulunan Kartepe Kayak Merkezi, snowboard tutkunların da sıklıkla uğradığı kayak merkezlerinden biridir. Snowboard ekipmanlarının da kiralanabileceği yerler olduğunu söylemeden geçmemeliyiz. Her seviyeden snowboard tutkunları için uygun pistler bulunuyor. Başınızı ne tarafa çevirirseniz çevirin kartpostallık görüntülerle karşılaşacaksınız. Yüksek ziyaretçi kapasitesine sahip olan bu kayak merkezi, snowboard sporcularının gözde kayak merkezleri arasındadır.



