Rusya Ukrayna savaşı son durum gelişmelerini dünya yakından takip ederken, Rus askerlerinin hedefindeki Ukrayna topraklarında ölü sayısı da artmaya devam ediyor. Ukrayna'da can kaybı sayısının kaça yükseldiği merak ediliyor. Ukrayna'da kaç kişi öldü?
'RUSYA UKRAYNA'DA GİDEREK SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR'
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Brüksel'de AB'deki mevkidaşlarıyla yapacağı görüşme öncesinde basına açıklama yaptı. "Ukrayna'daki Rus güçlerinin giderek sivil nüfusu hedef aldığını" söyleyen Baerbock "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırgan savaşı sivil halkı en vahşi bir şiddetle hedef alıyor" diye konuştu.
UKRAYNA'DA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
- Ukrayna'da insan hakları ihlallerine karışan Rus yetkililer hakkında soruşturma açılması talebini kabul eden BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya-Ukrayna çatışmalarında hayatını kaybeden sivillere ilişkin bilgi de paylaştı. Buna göre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana ülkede 331 sivil hayatını kaybetti, 675 sivil yaralandı.
- Donetsk yönetiminden yapılan açıklamada da, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin "25 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 77 asker ve 14 sivil hayatını kaybetti, 479 kişi yaralandı" denildi.