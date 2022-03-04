Ukrayna'da kaç kişi öldü?

Dünya

Stoltenberg: Daha kötüsünü göreceğiz bunun bedelini ödeteceğiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Moskova'yı derhal saldırıları durdurmaya çağırarak, "Biz aylarca bunun uyarısını yaptık. Başkan Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için hareket ettiğini söyledik. Aynı şekilde Rusya'nın çok ağır bedel ödeyeceğini söyledik. Bu, Başkan Putin'in savaşıdır. Kendi planladı" dedi. NATO'nun doğrudan "karada ve havada" müdahalede bulunmayacağını söyleyen Stoltenberg, "Daha kötüsünü göreceğiz, bunun bedelini ödeteceğiz." uyarısını yaptı.