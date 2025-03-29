Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Ulusal Staj Programı sonuçları...

Ulusal Staj Programı başvuru değerlendirme süreci devam ediyor. Adayların başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle titizlikle kontrol ediliyor. Bu süreç, başvuruların doğru ve eksiksiz bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yürütülüyor.