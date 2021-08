Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Ümitcan Uygun'un ağabeyi neden gözaltına alındı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle Türkiye'nin gündemine oturan Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren Esra Hankulu evinde ölü bulunması ile Ümitcan Uygun tekrar sosyal medyada gündem olmuş ve tepki görmüştü. Gelişmenin ardından kullanıcılar Ümitcan Uygun'un tutuklanıp tutuklanmadığını sorgulamaya başladı.

ÜMİTCAN UYGUN'UN AĞABEYİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi: "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, "Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre Ankara'da geceyi Ümitcan Uygun ile aynı odada geçiren kız arkadaşı 25 yaşındaki Esra Hankulu sabah yatağında ölü bulundu. Cep telefonu olay yerinde bulunamayan genç kadının incelenen kamera kayıtlarında Uygun ile geceyi geçirdiği doğrulanınca Uygun gözaltına alındı.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Son dakika bilgisine göre, Ümitcan Uygun kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Uygun'un, arkadaşıyla uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından Uygun tutuklanmış, hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.