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İstanbul'da Filistin için birleşildi: "United4Palestine" etiketi ile dünyaya sesleniliyor

İsrail'in Gazze'ye yaptığı insanlık katliamı İstanbul'da milyonların katılımı ile protesto ediliyor. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde Başkan Erdoğan dünyaya önemli mesajlar veriyor. Genç yaşlı binlerce kişi, miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı. Sivil toplum kuruluşları üyeleri de gruplar halinde miting alanına geliyor. Sosyal medyada ise "#United4Palestine" etiketi ile dünyaya sesleniliyor.

16:42 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:43 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Büyük Filistin Mitingi

Büyük Filistin Mitingi

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün Büyük Filistin Miting, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce kişi miting alanına kurulan dev sahnenin önünde toplandı.

İstanbul'da Filistin için birleşildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingine katılmak üzere helikopterle alana geldi.

"Katliam bitsin, çocuklar ölmesin"

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

Sosyal medyada "United4Palestine" etiketi ile dünyaya sesleniliyor

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan atıyor.

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtılıyor. Alandaki diğer led ekranlarda ise Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları gösteriliyor.

"United4Palestine" Ne Demek?

"United4Palestine" etiketi "Filistin için birleştik" anlamı taşıyor.

Katılımcıların kalabalık gruplar halinde alana gelişleri sürüyor

Miting bir yandan sahne etkinlikleriyle sürerken bir yandan da vatandaşların yoğun şekilde Atatürk Havalimanı'na gelişleri devam ediyor.

Vatandaşların mitinge katılımı nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Miting alanına otomobilleriyle ulaşmak isteyenler, Basın Ekspres Yolu'nda yoğunluğa neden oldu. Vatandaşların araçlarına Türk ve Filistin bayrakları taktıkları görüldü.

Program saatinin yaklaşmasıyla M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı seferlerinde de yoğunluk yaşanıyor. Atatürk Havalimanı durağında inen vatandaşlar, kalabalık gruplar halinde yürüyerek miting alanına ulaşmaya çalışıyor. İstasyondaki güvenlik görevlileri de megafonlarla yaptıkları anonslarla katılımcıları yönlendiriyor.

Vatandaşların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden kaldırılan otobüsler de yoğun şekilde alana giriş yapıyor.

Öte yandan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının organizasyonunda ilçedeki 21 mahalleden 73 otobüs ve minibüs, miting alanına hareket etti.

Dünyaca ünlü sanatçılar mitingde sahne alacak

Saat 15.00'te başlaması planlanan mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer alacak.

Katılımcıların ihtiyaçları için 6 farklı noktada lojistik alan kuruldu

Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet veriyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletiliyor.

Katılımcıların mescit, ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.

Mitingi yerli ve yabancı basın mensupları takip ediyor

Mitingi takip edecek ulusal ve uluslararası basın mensupları için alana 60 metre uzunluğunda iki katlı özel basın platformu hazırlandı. Platformda, medya kuruluşları için 60 ayrı bölüm oluşturuldu.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgi gösterdiği mitinge, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde uluslararası basın kuruluşları da akreditasyon yaptırdı. Basın mensupları, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerine ayrılan alanda yayın yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde seslendi: Ey Batı size sesleniyorum Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail zulmüne karşı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı aştığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Bir asır önce bu millet için Adana neyse Gazze de oydu. İsrailli yöneticilerin sözlerini kazıyın altında ülkemizin sınırlarını da kapsayan ihanet haritası çıkar. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu Batı'dır. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirliği taktiği de artık deşifre olmuştur. Ey Batı size sesleniyorum: Hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." dedi.


#Büyük Filistin Mitingi
#filitsin mitingi
#United4Palestin
#istanbul
#Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi
10 saat önce
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