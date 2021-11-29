Üniversitelerde yarın tatil mi? 30 Kasım üniversiteler tatil mi?

Yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul başta olmak üzere belli bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Öğrenciler ise yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt ararken üniversite öğrenciler de son dakika haberini beklemeye başladı. Peki, 30 Kasım Salı günü üniversitelerde okullar tatil olacak mı?

ÜNİVERSİTELERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da bazı üniversiteler, bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da etkisini sürdürecek kuvvetli fırtına nedeniyle yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 30 Kasım günü yapılacak tüm sınavların ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

REKLAM

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın yapılması planlanan tüm sınavların aynı sınav saatleri ve salonlarında 2 Aralık Perşembe günü yapılacağını belirtti.

Prof. Dr. Kurt, yarın yabancı dil hazırlık sınıflarında ve TÖMER Türkçe hazırlık sınıflarında derslerin çevrimiçi yapılacağını aktardı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları nedeniyle üniversitede yarın dersler ve eğitimlerin çevrimiçi olarak yapılacağı bildirildi.

Ayrıca valilik kararı gereğince üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

REKLAM

Sakarya Üniversitesi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi:

"Sevgili öğrencilerimiz;

Olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle,

30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Dersler kendi saatinde uzaktan eğitimle yürütülecektir.

Arasınavlar 6 Aralık Pazartesi günü aynı saatte yapılacaktır"

ÖZGÜN Sakarya'da yarın okullar var mı? 30 Kasım Sakarya'da okullar tatil mi edildi?

ÖZGÜN Ankara'da yarın 30 Kasım Salı günü okullar tatil mi?

ÖZGÜN Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?