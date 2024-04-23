23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanacak. Bayram coşkusunu meydanlarda yaşamak isteyenler metro, metrobüs, Marmaray ve otobüs gibi araçları kullanacak. 23 Nisan 2024 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar...