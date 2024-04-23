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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir giderilemedi

İstanbul’da Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar isyan etti. Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor. Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

09:16 - 23/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza devam ediyor

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.



#İETT
#M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı
#teknik arıza
#Üsküdar-Altunizade
#zorunlu bakım çalışması
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